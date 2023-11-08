الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة رحيل فيتوريا عن تدريب مصر والتعاقد مع اتحاد جدة

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني والتعاقد مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وخرجت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بتقارير اليوم تؤكد وجود فيتوريا ضمن قائمة الترشيحات لتولي تدريب فريق اتحاد جدة.

وأكد مصدر داخل الجبلاية أن روي فيتوريا لن يرحل ومستمر في منصبه بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن المدرب لم تصله عروض رسمية ولكنها مجرد ترشيحات.

وواصل: "لا يوجد شرط جزائي في عقد فيتوريا مع منتخب مصر من الأساس ولذلك لا يحق له الرحيل حاليًا أيا كان العرض الموجود، والمدرب سيقود المنتخب في بطولة أمم إفريقيا المقبلة بشكل طبيعي".

ويعقد روي فيتوريا مؤتمر صحفي غدًا الخميس للإعلان بشكل رسمي عن قائمته للمعسكر الحالي.

ويعلن روي فيتوريا عن قائمته بشكل رسمي في الساعات المقبلة وعقب مواجهتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري ولقاء الزمالك ضد بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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