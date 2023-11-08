روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

عاد اسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ضمن قائمة المرشحين لتدريب أحد الفرق السعودية هذا الموسم.

وعلمت “الدستور” من مصادرها في السعودية أن فيتوريا مرشح لتدريب نادي اتحاد جدة خلفًا لمواطنه نونو سانتو الذي أقيل أمس.

وأوضح المصدر أن اسم فيتوريا رُشِّح في الساعات القليلة الماضية لتدريب الاتحاد بجانب الهولندي ألفريد شرودر الذي رحل عن تدريب العين الإماراتي.

وكانت صحيفة “عكاظ" السعودية أكدت في الصيف الماضي أن نادي أهلي جدة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فيتوريا الذي فضل الاستمرار مع منتخب مصر.

ويمتلك فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر حتى عام 2026، حيث كان تولى مهمة الفراعنة في العام الماضي خلفًا لإيهاب جلال.

وكان فيتوريا قضى عاما ناجحا في السعودية مع نادي النصر في موسم 2019-2020 وحقق بطولتي السوبر والدوري.

اتحاد جدة يقيل سانتو بعد الخسارة من القوة الجوية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، عن إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق.

وخسر الاتحاد السعودي أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

أضاف:" وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسئولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".

وزاد: "وتواجه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو، على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة".