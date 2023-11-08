منافس الأهلي.. الهولندي شرودر يقترب من تدريب الاتحاد بعد إقالته من العين الإماراتي

اقترب الهولندي ألفريد شرودر من تدريب نادي اتحاد جدة السعودي، خلفًا للمقال البرتغالي نونو سانتو من تدريب النادي السعودي.

وأعلن منذ قليل العين إقالة شرودر، بالتراضي بين الطرفين بعد أن تولى تدريب الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “الإمارات اليوم"، أن المدرب في مفاوضات متقدمة من أجل قيادة فريق الاتحاد السعودي الذي كان بدأ في التواصل مع الهولندي منذ نهاية الشهر الماضي.

ويفتتح اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور الثاني، لمواجهة النادي الأهلي.

اتحاد جدة يقيل سانتو بعد الخسارة من القوة الجوية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق.

وخسر الاتحاد السعودي أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه:"يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

أضاف:" وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة، مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".

وزاد:" وتواجه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو، على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة".