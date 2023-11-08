الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بنزيما من أكبر الأسباب وراء إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد

بنزيما وسانتو
بنزيما وسانتو

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن كواليس في إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب اتحاد جدة التي تمت مساء أمس.

وقالت “الرياضية” إن الفرنسي كريم بنزيما قائد النادي السعودي أكد قبل أسبوعين من حادثة الخلاف في حديثه لمسؤولين في النادي، أن سانتو لا يلبي تطلعات الاتحاد ووجوده يعيق تقدم الفريق الفترة الحالية.

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يقيل نونو سانتو رسميًا

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق.

وخسر الاتحاد السعودي أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي اتحاد جدة بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه:"يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".

أضاف: "وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة، مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره".

وزاد: "وتوجه نادي الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو، على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة".

ويفتتح اتحاد جدة بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الدور الثاني، لمواجهة النادي الأهلي.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، دخل في مشاجرة مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة “ريليفو” الإسبانية، فإنه بين شوطي المباراة، قام سانتو بتوبيخ لاعبيه على ما قدموه في الشوط الأول، ليقوم بنزيما برفع صوته اعتراضًا على المدرب، ليوجه الثنائي صراخًا وعبارات متجاوزة لبعضهما البعض، شملت الإهاناتا.

وتابعت الشبكة أن العلاقة بين المدرب ونجم الفريق، وصلت إلى نقطة اللاعودة، فسانتو يرى بنزيما ليس منخرطًا اجتماعيًا بشكل كبير مع بقية زملائه، في حين أن لاعب ريال مدريد السابق لا يبدو أنه يتناسب بشكل جيد مع خطة المدرب في الملعب.

 

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