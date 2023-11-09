قبل مواجهة تولوز.. ماذا يفعل محمد صلاح وليفربول أمام الأندية الفرنسية؟

تنطلق اليوم الخميس، مباراة قوية بين ناديي ليفربول وتولوز الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تولوز على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل ليفربول أمام الأندية الفرنسية قبل مواجهة تولوز؟

بهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه ليفربول أمام الأندية الفرنسية، قبل مواجهة تولوز في قمة الدوري الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- واجه فريق ليفربول 9 أندية فرنسية في البطولات الأوروبية.

- وخاض ليفربول 28 مباراة ضد الأندية الفرنسية، حقق خلالها 16 انتصارًا، و3 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم.

تاريخ مواجهات ليفربول وتولوز الفرنسي

- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديي ليفربول وتولوز في تاريخ مواجهاتهما.

- والتقى الفريقان في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وانتهت أول مباراتين بفوز فريق ليفربول، حيث سجل 5 أهداف.

- بينما مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-1، حيث سجل محمد صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 90+3 في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الفرنسية قبل مواجهة تولوز؟

- أما بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح، فإنه سيخوض مباراته الأوروبية السادسة أمام الأندية الفرنسية، بعدما واجه فريقين من قبل من فرنسا في مشاركاته الأوروبية، وهما ناديا باريس سان جيرمان وليون في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

- وكانت أولى مواجهات محمد صلاح أمام أندية فرنسا، بقميص روما الإيطالي أمام ليون في دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

- محمد صلاح لعب مباراتي الذهاب والعودة بالكامل وسجل هدفا، ولكن روما ودع البطولة بنتيجة 5-4 في مجموع اللقاءين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر.

- وبقميص ليفربول، واجه محمد صلاح فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات بموسم 2018/ 2019، وشارك "مو" ذهابًا وإيابًا، لكنه لم يسجل أي أهداف، وفاز في لقاء وخسر لقاء.

- أما المباراة الأخيرة التي جمعته بفريق تولوز في لقاء الذهاب، وسجل هدفًا رائعًا في خماسية ليفربول.

ترتيب ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف سانت جيلواز البلجيكي، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يقبع فريق لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.