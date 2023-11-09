فيتوريا يكشف موقفه النهائي من تدريب اتحاد جدة السعودي

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقفه من تدريب فريق اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود فيتوريا ضمن قائمة الترشيحات لتولي تدريب فريق اتحاد جدة السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

فيتوريا يكشف موقفه من تدريب اتحاد جدة السعودي

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026:"لا أفكر إطلاقًا في الرحيل عن منتخب مصر، أنا أحترم عقدي وملتزم به".

وأبدى فيتوريا سعادته البالغة بالعمل في منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه في حال شعوره بعدم الراحة او الرغبة في الرحيل سيُبلغ مسئولي اتحاد الكرة بذلك.

وأكد:"أستيقظ يوميًا في الصباح وأفكر فيما يمكنني فعله لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات، لذلك لا أهتم بما يُقال بشأن مستقبلي أو الأندية التي ترغب في التعاقد معي".

وبسؤاله عن الفارق بين مباراة تونس وزامبيا والجزائر، أجاب فيتوريا:"الأولى كانت في شهر سبتمبر، وحينذاك لم تبدأ منافسات الدوري، وبالتالي لم يصل اللاعبين إلى كامل لياقتهم".

وتابع:"أما مباراة الجزائر فكانت الأمور مختلفة، فقد خاض اللاعبين المباريات وشاركوا مع أنديتهم في المنافسات المحلية والإفريقية".

وشدد فيتوريا: على "أنه لا يوجد مباراة سهلة، جميع المباريات نخوضها بقوة وجدية، وهدفنا واحد هو تحقيق الانتصار".

وتابع:"نسعى للحفاظ على المستوى الذى ظهر به الفراعنة فى مباراة الجزائر الأخيرة، لقد قدمنا أداءً مميزًا رغم النقص العددى منذ نصف الشوط الأول بعد طرد محمد هاني".

وأشار روي فيتوريا، إلى أن مباراتي سيراليون وجيبوتى تحتاج لجهود أكبر للحفاظ على نفس المستوى والتقدم بشكل أكبر من أجل بطولة أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، والتي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.