الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يكشف موقفه النهائي من تدريب اتحاد جدة السعودي

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقفه من تدريب فريق اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود فيتوريا ضمن قائمة الترشيحات لتولي تدريب فريق اتحاد جدة السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

فيتوريا يكشف موقفه من تدريب اتحاد جدة السعودي

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026:"لا أفكر إطلاقًا في الرحيل عن منتخب مصر، أنا أحترم عقدي وملتزم به".

وأبدى فيتوريا سعادته البالغة بالعمل في منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه في حال شعوره بعدم الراحة او الرغبة في الرحيل سيُبلغ مسئولي اتحاد الكرة بذلك.

وأكد:"أستيقظ يوميًا في الصباح وأفكر فيما يمكنني فعله لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات، لذلك لا أهتم بما يُقال بشأن مستقبلي أو الأندية التي ترغب في التعاقد معي".

وبسؤاله عن الفارق بين مباراة تونس وزامبيا والجزائر، أجاب فيتوريا:"الأولى كانت في شهر سبتمبر، وحينذاك لم تبدأ منافسات الدوري، وبالتالي لم يصل اللاعبين إلى كامل لياقتهم".

وتابع:"أما مباراة الجزائر فكانت الأمور مختلفة، فقد خاض اللاعبين المباريات وشاركوا مع أنديتهم في المنافسات المحلية والإفريقية".

وشدد فيتوريا: على "أنه لا يوجد مباراة سهلة، جميع المباريات نخوضها بقوة وجدية، وهدفنا واحد هو تحقيق الانتصار".

وتابع:"نسعى للحفاظ على المستوى الذى ظهر به الفراعنة فى مباراة الجزائر الأخيرة، لقد قدمنا أداءً مميزًا رغم النقص العددى منذ نصف الشوط الأول بعد طرد محمد هاني".

وأشار روي فيتوريا، إلى أن مباراتي سيراليون وجيبوتى تحتاج لجهود أكبر للحفاظ على نفس المستوى والتقدم بشكل أكبر من أجل بطولة أمم أفريقيا.

txt

فيتوريا عن ضم فتوح وصبحي للمنتخب: هذا قرار فني.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

txt

فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

 

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة النهائية، والتي تضم 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر شهر نوفمبر الجاري. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة.

 

فيتوريا اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة منتخب مصر روي فيتوريا

مواد متعلقة

فيتوريا عن ضم فتوح وصبحى للمنتخب: هذا قرار فنى.. ولا أتلقى تعليمات من أحد

فيتوريا يكشف تفاصيل معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

الأكثر قراءة

قائمة المنتخب لمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات المونديال.. صدمة للزمالك

إسرائيل تعاقب ضابطًا مسلحًا فر من طفل فلسطينى يحمل سكينًا

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

بعد أزمته الأخيرة.. مصير أفلام بيومي فؤاد

والدة الطفل المعجزة بدمياط: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمستقبل نجلي

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك علي بيراميدز

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس