الريال يتأهل لثمن نهائى دورى الأبطال بثلاثية فى شباك براجا

تأهّل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024، وذلك بفوزه على ضيفه سبورتينج براجا، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

الأوكراني أندريه لونين أُدخل في تشكيل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، بسبب إصابة الحارس الأساسي كيبا أريزابالاجا.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء مبكرًا لـ براجا، في الدقيقة الرابعة، بعد عرقلة لوكاس فاسكيز للاعب الفريق البرتغالي.

دجالو تولى تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكن أندريه لونين تصدى لتسديدته بنجاح.

وسجل براهيم دياز هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 12، لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على فينيسيوس جونيور.

دياز عاد ليهز شباك براجا، بهدف شرعي تلك المرة، في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة رودريجو من الجهة اليسرى.

واستطاع فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد، في الدقيقة 58، بعد تلقيه تمريرة من الجهة اليمنى من لوكاس فاسكيز، ليراوغ مدافع براجا داخل منطقة الجزاء، ويسدد الكرة في الشباك.

وسجل رودريجو جوس، ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 61، بعد تلقيه تمريرة من فينيسيوس جونيور، ليُسقط الكرة من فوق حارس براجا ببراعة.

لاعبو ريال مدريد واصلوا هيمنتهم على المباراة، محافظين على تقدمهم وانتصارهم الرابع في البطولة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد سبورتينج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليصبح النادي الإسباني ثاني المتأهلين للدور المقبل، بعد مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الإنجليزي جود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، فيما قرر أنشيلوتي البدء بثلاثية في الهجوم مكونة من براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: براهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت بين الفريقين في البرتغال، قد انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، سجلهما جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور.