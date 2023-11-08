الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كادينا سير: ريال مدريد يصرف النظر عن ضم مبابي لـ 3 أسباب

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة كيليان مبابي لريال مدريد كانت محل حديث سوق انتقالات اللاعبين في العالم خلال العامين الماضيين، ولكن إدارة النادي الباريسي نجحت في الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق، ومددت عقده حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية إضافة عام جديد في العقد.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن ريال مدريد صرف النظر عن التعاقد مع كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الإذاعة أن إدارة ريال مدريد لن تتحرك لضم مبابي حتى إذا قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان مجانًا في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن ريال مدريد أغلق الملف.
وعددت "كادينا سير" 3 أسباب لإنهاء ريال مدريد اهتمامه بمبابي، أولها هو الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب والذي لن يقل عن 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة التعاقد في حالة انضمامه في صفقة حرة أو المقابل المادي للصفقة في حالة تمديد عقده مع باريس والتقدم بعرض رسمي لضمه، في حين أن  جود بيلينجهام، الصفقة التي أحدثت ضجة كبيرة مع ريال مدريد يتقاضى فقط 9 ملايين يورو.

أما السبب الثاني هو تعارض سن بيلينجهام مع السياسة التعاقدية لريال مدريد، إذ أن اللاعب الفرنسي يبلغ من العمر 26 عامًا في حين أن صفقات الفريق في السنوات الماضية اعتمد أغلبها على اللاعبين تحت س العشرين.

والسبب الثالث هو الضغط الذي مثله مبابي على إدارة ناديه منذ موسمين للرحيل ثم تمديد عقده مع النادي وهو ما خلق مناخ سلبي بين أعضاء النادي، مشيرة إلى أن ضمه سيخلق جدلًا بين أوساط أعضاء النادي الاجتماعية بالإضافة إلى ما ستمثله صفقة مبابي على المستوى الاقتصادي للنادي، وهذه الأسباب ستدفع النادي لعدم التقدم بعرض لضم مبابي في الصيف المقبل.

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