الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام يطارد رقما تاريخيا مع ريال مدريد أمام براجا في الأبطال

بيلينجهام
بيلينجهام

يطارد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، رقم تاريخي عندما يواجه فريقه نظيره سبورتنج براجا البرتغالي مساء اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل بيلينجهام حتى الآن 10 أهداف من أصل 11 مباراة لعبها في الدوري الإسباني.

وقد يصبح الإنجليزي الشاب أول لاعب من ريال مدريد في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في أول أربع مباريات له مع النادي الأبيض إذا زار شباك نادي براجا البرتغالي، اليوم الأربعاء.
سجل الدولي الإنجليزي 3 أهداف في 3 مباريات بالمسابقة هذا الموسم أمام يونيون برلين ونابولي وسبورتنغ براجا.

ولم يسجل سوى رودريجو في موسم 2019-20 (4 أهداف) وراؤول في 1995-1996 (6 أهداف) المزيد في نسخة واحدة من البطولة للنادي عندما كان عمرهم أقل من 21 عامًا.

قائمة الريال.. بيلينجهام موجود رغم الإصابة أمام براجا في الأبطال

وضمت القائمة الإنجليزي جود بيلينجهام رغم الإصابة في الكتف، بجانب تواجد التركي أراد جولير الذي يستعد للظهور الأول له مع الملكي.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، لكنه شارك اليوم في مران الفريق رغم الإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: لونين - كيبا - دييجو بينييرو

الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - فيرلان ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - أردا جولر - نيكو باز

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وخلفه نابولي الإيطالي بـ6 نقاط، ثم فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق يونيون برلين بدون نقاط.

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