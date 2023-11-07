الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الريال.. بيلينجهام موجود رغم الإصابة أمام براجا في الأبطال

بيلينجهام
بيلينجهام

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره سبورتنج براجا البرتغالي غدًا.

ويستضيف الريال نظيره براجا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وعينه على التأهل المبكر لدور الـ 16.

وضمت القائمة الإنجليزي جود بيلينجهام رغم الإصابة في الكتف، بجانب تواجد التركي أراد جولير الذي يستعد للظهور الأول له مع الملكي.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، لكنه شارك اليوم في مران الفريق رغم الإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: لونين - كيبا - دييجو بينييرو

الدفاع: كارفخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - فيرلان ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - أردا جولر - نيكو باز

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وخلفه نابولي الإيطالي بـ6 نقاط، ثم فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق يونيون برلين بدون نقاط.

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