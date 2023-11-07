الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الإصابة.. بيلينجهام يُشارك في مران ريال مدريد الجماعي اليوم

بيلينجهام
بيلينجهام

تدرب الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مع زملائه اليوم في المران الجماعي قبل مباراة براجا المقبلة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا في العاشرة مساءً.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جود بيلينجهام عمل بشكل طبيعي مع بقية زملائه في المران، على الرغم من معاناته من إصابة بخلع في الكتف.


وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.


وعلى الرغم من مشاركته في المران الجماعي اليوم، إلا أن بيلينجهام مازال يشعر ببعض الآلام في الكتف.

وقالت صحيفة ماركا أن بيلينجهام أظهر تعبيرًا عن الألم أثناء المران ولم يكن مرتاحًا لأن حركة المفاصل كثيرة أثناء عمليات الإحماء، وظهر أثناء ركضه عند ارتياحه في الحركة.

وخضع بيلينجهام لفحص طبي صباح الأمس، أظهر إصابته في الكتف ولكن نتيجة الفحص لم تحسم غيابه عن الفريق في مباراة براجا.

وغاب الفرنسي أوريلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس عن مران ريال مدريد اليوم، وهو ما يعني غيابهما عن المشاركة في مباراة الغد.

مشاركة بيلينجهام في مباراة اليوم وضعت مسألة مشاركته من عدمها في يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

بيلينجهام لعب 14 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 13 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وخلفه نابولي الإيطالي بـ6 نقاط، ثم فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق يونيون برلين بدون نقاط.

مسيرة بيلينجهام بدأت ضمن صفوف شباب نادي برمنجهام سيتي تحت 18 عامًا، وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2019 ولعب موسمًا قبل أن ينضم لنادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2020 وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد.

ومثّل بيلينجهام المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية للناشئين، قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته 12 نوفمبر 2020 وكانت أولى مشاركاته ضد منتخب أيرلندا في مباراة ودية انتهت بفوز انجلترا بثلاثة أهداف دون رد، وشارك بيلينجهام في 17 دقيقة.

جود بيلينجهام ريال مدريد سبورتنج براجا دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال

مواد متعلقة

رد صادم من ناصر الخليفى على بيان ريال مدريد بشأن كيليان مبابى

تين هاج يطرد سانشو من "جروب واتساب" لاعبي مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان يصطدم بميلان.. ونيوكاسل يواجه بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

برشلونة ضيفًا ثقيلًا على شاختار دونتيسك بدوري أبطال أوروبا

اليوم.. مانشستر سيتي يلتقي يونج بويز لحسم التأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

مؤتمر جوارديولا عن إصابة هالاند ومستوى دوكو والفوز بكأس العالم للأندية

جوارديولا: غضب جريليتش ودوكو يُحافظ على مستوى الفريق

شكوك حول لحاق بيلينجهام بمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل بشأن مخالفات في قواعد تسكين المدينة الجامعية بسوهاج

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

رئيس مجلس الدولة يلتقط صورة مع القضاة الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى