رغم الإصابة.. بيلينجهام يُشارك في مران ريال مدريد الجماعي اليوم

تدرب الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مع زملائه اليوم في المران الجماعي قبل مباراة براجا المقبلة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره سبورتنج براجا البرتغالي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، غدًا في العاشرة مساءً.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جود بيلينجهام عمل بشكل طبيعي مع بقية زملائه في المران، على الرغم من معاناته من إصابة بخلع في الكتف.



وتعرض بيلينجهام للإصابة في الكتف أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.



وعلى الرغم من مشاركته في المران الجماعي اليوم، إلا أن بيلينجهام مازال يشعر ببعض الآلام في الكتف.

وقالت صحيفة ماركا أن بيلينجهام أظهر تعبيرًا عن الألم أثناء المران ولم يكن مرتاحًا لأن حركة المفاصل كثيرة أثناء عمليات الإحماء، وظهر أثناء ركضه عند ارتياحه في الحركة.

وخضع بيلينجهام لفحص طبي صباح الأمس، أظهر إصابته في الكتف ولكن نتيجة الفحص لم تحسم غيابه عن الفريق في مباراة براجا.

وغاب الفرنسي أوريلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس عن مران ريال مدريد اليوم، وهو ما يعني غيابهما عن المشاركة في مباراة الغد.

مشاركة بيلينجهام في مباراة اليوم وضعت مسألة مشاركته من عدمها في يد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

بيلينجهام لعب 14 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 13 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط وخلفه نابولي الإيطالي بـ6 نقاط، ثم فريق سبورتنج براجا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق يونيون برلين بدون نقاط.

مسيرة بيلينجهام بدأت ضمن صفوف شباب نادي برمنجهام سيتي تحت 18 عامًا، وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2019 ولعب موسمًا قبل أن ينضم لنادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2020 وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد.

ومثّل بيلينجهام المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية للناشئين، قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الأول وشارك في أولى مبارياته 12 نوفمبر 2020 وكانت أولى مشاركاته ضد منتخب أيرلندا في مباراة ودية انتهت بفوز انجلترا بثلاثة أهداف دون رد، وشارك بيلينجهام في 17 دقيقة.