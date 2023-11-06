مهاجم ريال مدريد يدخل تاريخ البرازيل بعد استدعائه لقائمة المنتخب

دخل إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني الذي سينضم للفريق في صيف 2024 ولاعب بالميراس الحالي، تاريخ منتخب البرازيل بعدما تم استدعاؤه لقائمة السامبا في التوقف الدولي المقبل.

وأصبح صاحب الـ 17 عامًا أصغر لاعب يتم استدعاؤه لقائمة منتخب البرازيل الأول، منذ رونالدو الظاهرة في عام 1993.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتُقام مباراة كولومبيا ضد البرازيل، فجر يوم الجمعة 17 نوفمبر، على أن تُقام مباراة "راقصي التانجو" ضد الأرجنتين فجر يوم الأربعاء 22 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل استدعاء اللاعب الشاب إندريك للمرة الأولى في مسيرته، وهو مهاجم بالميراس ووقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد بدءًا من الصيف المقبل.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كالآتي:

في حراس المرمى: أليسون بيكر - إيدرسون مواريش - لوكاس بيري.

خط الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو - رينان لودي.

وسط الملعب: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس.

خط الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.