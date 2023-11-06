الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات المونديال.. تواجد إندريك

البرازيل
البرازيل

كشف فيرناندو دينيز، المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، عن قائمة “السيليساو”، المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

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وتُقام مباراة كولومبيا ضد البرازيل، فجر يوم الجمعة 17 نوفمبر، على أن تُقام مباراة "راقصي التانجو" ضد الأرجنتين فجر يوم الأربعاء 22 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل، استدعاء اللاعب الشاب إندريك للمرة الأولى في مسيرته، وهو مهاجم بالميراس ووقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد بدءًا من الصيف المقبل.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كالآتي:

في حراس المرمى: أليسون بيكر - إيدرسون مواريش -  لوكاس بيري.

خط الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو -  رينان لودي.

وسط الملعب: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس

خط الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.

وكان منتخب البرازيل قد خسر تعادل أمام فنزويلا بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام أوروجواي بهدفين دون مقابل، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات المؤهلة للمونديال، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد منتخب الأرجنتين بطل العالم في الصدارة، برصيد 12 نقطة.

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