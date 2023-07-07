رئيس البرازيل ينتقد تعيين أنشيلوتى مدربًا لراقصى السامبا

انتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قرار اتحاد الكرة في بلاده بتعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب السيليساو، بداية من يونيو من العام المقبل.

وكان إدينالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد أعلن، في وقت سابق، عن تعيين أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني، كمدير فني لمنتخب راقصي السامبا، بداية من بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي ستنطلق في 20 يونيو من ذلك العام.

وحتى ذلك الحين سيكون فرناندو دينيز، مدرب فريق فلومينينسي، هو المدير الفني المؤقت لمنتخب السيليساو.

التعاقد المحتمل لكارلو أنشيلوتي كمدير فني لمنتخب البرازيل لم يلق استحسانًا من قبل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل.

وقال دا سيلفا، في لقاء تليفزيوني مصور: "أنا أحب كارلو ولكنه لم يكن أبدًا مدربًا لإيطاليا".

وتابع: "أعتقد أنه إذا كان سيحل مشاكل البرازيل فلماذا لم يتم استدعاؤه لحل مشاكل منتخب إيطاليا الذي لم يكن حتى حاضرًا في كأس العالم الماضية".

وواصل دا سيلفا حديثه: "أعتقد أنه من السهل إدارة فريق في أوروبا يضم 11 لاعبًا بمستوى يؤهلهم للعب في المنتخب، لكنه من الصعب التعامل مع نادي كورينثيانز هنا".

وأضاف الرئيس البرازيلي: "أود أن أرى ما إذا كان أنشيلوتي يستطيع إصلاح كورينثيانز، لقد كان فريقي كورينثيانز سيئًا جدًا".

وأبدى الرئيس البرازيلي موافقته على وصول دينيز إلى مقعد المدير الفني لمنتخب السامبا، مشيدًا بمدرب فلومينينسي الحالي، حيث قال: "أحب إبداع دينيز وشخصيته.. أعتقد أنها فرصة جيدة وأعتقد أنه سيستفيد منها".

وأضاف: "دينيز ليس هو المشكلة، المشكلة هي أننا اليوم لا نملك جودة اللاعبين التي كانت لدينا في أوقات أخرى، نحن في وقت غير جيد جدا، الأولاد يغادرون البرازيل في سن 16، 17، 18 سنة ويعودون فقط في 36، 37، 38. بعبارة أخرى، نتخلى عن لاعب في القمة ونوظفه كمتقاعد".

ويستعد منتخب البرازيل لبدء مشواره في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في سبتمبر المقبل.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره بمواجهة ضيفه منتخب بوليفيا، في الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفًا على بيرو، في الجولة الثانية من التصفيات.