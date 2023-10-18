الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البرازيل يسقط أمام أوروجواى بثنائية فى تصفيات كأس العالم 2026

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

تلقى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، هزيمة قاسية ومفاجئة أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. 

منتخب البرازيل يسقط أمام أوروجواي

وتعرّض منتخب البرازيل لهزيمة قوية أمام أوروجواي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سينتيناريو"، في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وافتتح داروين نونيز تسجيل الأهداف، بهدفه لصالح منتخب بلاده أوروجواي في الدقيقة 42، قبل أن يُضيف نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

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ترتيب منتخب البرازيل في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026

وتُعد هذه أول هزيمة يتعرّض لها منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام كلًا من بوليفيا (بنتيجة 5-1) وبيرو (بنتيجة 1-0)، قبل أن يتعادل مع منتخب فنزويلا بنتيجة 1-1.

وبعد الهزيمة، يتواجد منتخب البرازيل حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، خلف أوروجواي صاحبة الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتصدر منتخب الأرجنتين برصيد 12 نقطة.

البرازيل منتخب البرازيل اوروجواى تصفيات أمريكا الجنوبية كأس العالم كأس العالم 2026

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