الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل بعد نهاية الموسم الحالي؟

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن موقفه من تدريب منتخب البرازيل بعد نهاية الموسم الجاري 2023 - 2024.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل، بعد انتهاء الموسم الجاري 2023-2024، 

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024 المقبل.

أنشيلوتي يتحدث عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات أنشيلوتي، قائلًا: ""تدريب المُنتخب البرازيلي؟ هذه الأخبار مجرد شائعات".

وأضاف: "حاليًا أصب كامل تركيزي مع ريال مدريد، واستكمال الموسم بأفضل شكل كما بدأناه".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلًا: "نأمل في إسعاد الجماهير والتتويج بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم".

وكان إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن أنشيلوتي سيكون المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا لـ تيتي الذي رحل عن منصبه، حيث يتولى فرناندو دينيز المنصب بشكل مؤقت.

وأكد رودريجيز في تصريحاته، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب منتخب البرازيل في عام 2024، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وقيادة منتخب "السليساو" في بطولة كوبا أمريكا بنسختها المقبلة.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام إشبيلية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

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