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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم مورينيو.. 4 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

بات مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حديث الوسط الرياضي في أوروبا خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن أنشيلوتي سيكون المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا لـ تيتي الذي رحل عن منصبه.

وأكد رودريجيز في تصريحاته، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب منتخب البرازيل في عام 2024، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وقيادة منتخب "السليساو" في بطولة كوبا أمريكا بنسختها المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024 المقبل.

4 مرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن هناك العديد من المُرشحين لتدريب ريال مدريد خلفًا لـ أنشيلوتي في حال رحيله عن صفوف الفريق في صيف 2024 المقبل.

وأفاد الإعلامي الإسباني "جوسيب بيدرول" في برنامجه، أن هناك 4 مُرشحين لخلافة أنشيلوتي، وهم: تشابي ألونسو، راؤول جونزاليس وألفارو أربيلوا.

وأضاف الإعلامي "بيدرول"، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، مُرشحًا أيضًا لتدريب فريق ريال مدريد بدءًا من صيف 2024، خاصه بعد تألقه مع الذئاب في الموسم المنصرم 2022-2023.

وأكد البرنامج الإسباني، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يُفضّل التعاقد مع مورينيو أكثر من غيره، ولكنه سيدرس الموقف جيدًا قبل تعيين المدرب الجديد.

يذكر أن تيتي قد رحل عن منصبه كمدير فني لمنتخب البرازيل، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، والتي انتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب.

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