الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة وجود بند سري في عقد برونو جيماريش لصالح برشلونة

برونو جيماريش
برونو جيماريش

كشفت التقارير الصحفية عن حقيقة وجود بند سري في عقد النجم البرازيلي برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أفادت في خبر حصري لها، بوجود "بند سري" في عقد برونو جيماريش، يُقربه للانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني بسعر أقل تراوح بين 65 إلى 70 مليون يورو.

بينما سيكون السعر أعلى في حال انتقال برونو جيماريش إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى، ويبلغ قيمته 100 مليون يورو. لمطالعة التفاصيل من هنا.

رومانو يكشف حقيقة وجود بند سري في عقد برونو جيماريش

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإنه لا يوجد أي بنود سرية في عقد برونو جيماريش مع نيوكاسل يونايتد.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا"-، أنه لا يوجد شرط جزائي محدد لبرشلونة أو أي نادٍ آخر في عقد جيماريش الجديد.

وأضاف الصحفي "رومانو"، أن الشرط الجزائي الوحيد الموجود في عقد جيماريش يبلغ قيمته 100 مليون يورو، وهو متاح لجميع الأندية الأوروبية.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد أعلن، خلال شهر أكتوبر الجاري، تجديد عقد برونو جيماريش لمدة خمس سنوات حتى يونيو 2028.

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يذكر أن برونو جيماريش قد انضم إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2023 الماضي، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 42 مليون يورو.

ويُعد لاعب الوسط البرازيلي، صاحب الـ25 عامًا، محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

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