رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

اتخذ الاتحاد الدولي للألعاب المائية قرارًا قاسيًا تجاه البطل المصري عبدالرحمن سامح، لاعب منتخب مصر للسباحة، بعد دعمه القضية الفلسطينية.

وكان عبدالرحمن سامح قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية، ببطولة كأس العالم التي أقيمت في اليونان.

اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح بسبب دعمه فلسطين

وقرر الاتحاد الدولي للسباحة حذف صور البطل المصري عبدالرحمن سامح، ونشر صور كافة المتوّجين في مختلف المنافسات الأخرى.

يأتي ذلك بعد إعلان عبدالرحمن سامح دعمه القضية الفلسطينية وشعب غزة ضد جرائم الكيان الصهيوني خلال الأيام الماضية.

وعقب تتويج عبدالرحمن سامح بالميدالية الذهبية، صرّح خلال موقع "SOS" الخاص بالسباحة: "لا أعرف إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بعدما مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".

وأوضح: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع؛ بسبب دعمي فلسطين ضد الجرائم التي تحدث لهم يوميًا".

وتابع: "عائلتي تذهب إلى النوم وهي تشعر بالقلق من حدوث أي محاولة للاقتحام وإيذائي".

وأكمل: "كذلك يقلقون كثيرًا في حال عدم الرد على مكالماتهم إذا كنت مشغولًا، خوفًا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

واختتم عبدالرحمن سامح تصريحاته، قائلًا: "لذلك لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، في الوقت الذي يُقتل فيه أخوتي في فلسطين الآن، سأستمر في دعمي لهم ولن أتوقف".