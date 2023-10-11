الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد دعم "الننى".. أرسنال يُحذر لاعبيه من التعاطف مع القضية الفلسطينية

محمد النني
محمد النني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف نادي أرسنال الإنجليزي، من دعم لاعبه المحترف المصري محمد النني للقضية الفلسطينية.

وقام “النني” بتغيير صورة حسابه الشخصي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى علم فلسطين، دعمًا للقضية الفلسطينية والهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

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وسبق النني، زميله في الفريق، ألأوكراني أولكسندر زينتشينكو، في دعم الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقوم بحذفها.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن أرسنال حذر لاعبي الفريق بأكمله من رد الفعل العنيف المحتمل الذي قد يواجهونه هم والنادي، حال دعمهم لأي طرف من القضية سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن أرسنال لم يأمر النني وزينتشينكو بحذف رسائلهما أو تغيير الصور الخاصة بهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل، لكنهم أخبروا الفريق أن أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع يمكن أن تسبب الانزعاج أو الغضب بين قاعدة جماهيرهم العالمية.

وكانت مجموعة “يهود جانرز” الخاصة بالمشجعين اليهود لنادي أرسنال، قد نشرت بيانًا بخصوص الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، متطرقين للحديث عن رد فعل النني، قائلين:“إن الدين والعرق والثقافة والتراث هي مكونات أساسية لهوية الفرد ولا يوجد مكان أكثر وضوحًا من هذا في الشرق الأوسط".

وأضاف: "محمد النني هو اللاعب المفضل لدى مشجعي أرسنال، وهو أسطورة مصرية ومسلم فخور. ودعمه للقضية الفلسطينية حقيقي ولا ينبغي أن يكون أساس أي انتقاد له".

وتابع: "ومع ذلك، يجب عليه أن يدرك أن العلم الفلسطيني الذي يرفعه الآن علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي هو نفس العلم الذي يتم التلويح به في شوارع لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاحتفال بمقتل 1200 يهودي وإسرائيلي".

واختتموا: "اختيار هذه اللحظة لاتخاذ مثل هذا الموقف المسيس والتحريضي يظهر افتقارًا إلى التعاطف والإنسانية ويشكل مصدر استياء كبير لمشجعي أرسنال اليهود والعديد من الآخرين بلا شك".

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