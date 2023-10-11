الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد الننى يعلن دعمه القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة (صور)

محمد النني
محمد النني

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، دعمه القضية الفلسطينية، عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، في الوقت الراهن.

وقام النني، بتغيير صورته الشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين بدلًا منها.

وانضم النني، لقائمة اللاعبين العرب، الذي أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته، من بينهم سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي.

وكانت حركات المقاومة الفلسطينية، نفذت هجومًا على المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نشرته اليوم أن جيش الاحتلال أعلن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى الاشتباكات مع مقاتلي حماس في 8 مواقع قرب قطاع غزة.

محمد الننى أرسنال الإنجليزي المنتخب المصري رياض محرز القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: الحياة هنا روتينية لكن فى مصر غير مملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى