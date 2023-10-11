محمد الننى يعلن دعمه القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة (صور)

أعلن محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتخب المصري، دعمه القضية الفلسطينية، عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، في الوقت الراهن.

وقام النني، بتغيير صورته الشخصية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين بدلًا منها.

وانضم النني، لقائمة اللاعبين العرب، الذي أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته، من بينهم سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي.

وكانت حركات المقاومة الفلسطينية، نفذت هجومًا على المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نشرته اليوم أن جيش الاحتلال أعلن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى الاشتباكات مع مقاتلي حماس في 8 مواقع قرب قطاع غزة.