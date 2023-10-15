بسبب دعمه فلسطين.. يوسف عطال يرد على تهديد عمدة نيس بالرحيل

علّق الجزائري يوسف عطال، نجم فريق نيس الفرنسي، على تهديدات عمدة مدينة نيس برحيله عن صفوف الفريق؛ بسبب دعمه القضية الفلسطينية.

وكان يوسف عطال قد دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه على "إنستجرام"، بعدما نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله إلى نصر أهل غزة، وإنزال يوم أسود على اليهود والكيان الصهيوني بعد جرائمه ضد أهل فلسطين خلال الأيام الماضية.

كما ارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين مثل زملائه في المنتخب الجزائري، وذلك قبل مواجهة كاب فيردي الودية، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

أول تعليق من يوسف عطال بشأن تهديد عمدة نيس بالرحيل

وأصدر يوسف عطال بيانًا رسميًا عبر حسابه على "إنستجرام"، برسالة بثها باللغة الفرنسية، قال خلالها: "أعلن أن ما نشرته صدم العديد من الأشخاص. وهذا لم يكن في نيتي، وأعتذر عن ذلك".

وأضاف: "أريد توضيح وجهة نظري، بأنني أدين بشدة جميع أشكال العنف في كل مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا".

واختتم يوسف عطال بيانه، قائلًا: "لا أدعم أبدًا رسالة الكراهية، السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به دائمًا، ونسعى له جميعًا في حياتنا".

بيان يوسف عطال

عمدة مدينة نيس يهدد لاعب الجزائر بالاستبعاد بسبب دعم فلسطين

يأتي ذلك بعد تهديد كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، للجزائري يوسف عطال باستبعاده من الفريق ورحيله؛ بسبب دعمه القضية الفلسطينية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال إستروسي عبر حسابه عبر منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-: "على يوسف عطال أن يعتذر ويندد بإرهاب حــماس، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكان في نادينا".