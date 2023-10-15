برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن مستقبل جواو فيليكس

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة الحالي والمُعار من أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وكان جواو فيليكس قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وشارك المهاجم البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، في 8 مباريات مع برشلونة منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

برشلونة يحسم موقفه تجاه مستقبل جواو فيليكس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى رغبته في بقاء جواو فيليكس داخل جدران قلعة "كامب نو".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يريد استمرار جواو فيليكس في صفوف برشلونة، وتجديد إعارته لموسم إضافي أو شراءه بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة أبدت إعجابها بقدرات جواو فيليكس، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة داخل أروقة النادي.

ويحصل جواو فيليكس على راتب سنوي يبلغ قيمته 400 ألف يورو فقط؛ بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

في حين أن جواو فيليكس كان يتقاضى راتبًا أسبوعيًا مع أتلتيكو مدريد يبلغ قيمته 280 ألف يورو.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.