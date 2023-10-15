الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن مستقبل جواو فيليكس

جواو فيليكس
جواو فيليكس

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة الحالي والمُعار من أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وكان جواو فيليكس قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وشارك المهاجم البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، في 8 مباريات مع برشلونة منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

برشلونة يحسم موقفه تجاه مستقبل جواو فيليكس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى رغبته في بقاء جواو فيليكس داخل جدران قلعة "كامب نو".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يريد استمرار جواو فيليكس في صفوف برشلونة، وتجديد إعارته لموسم إضافي أو شراءه بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة أبدت إعجابها بقدرات جواو فيليكس، خاصة أنه يحظى بشعبية كبيرة داخل أروقة النادي.

ويحصل جواو فيليكس على راتب سنوي يبلغ قيمته 400 ألف يورو فقط؛ بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

في حين أن جواو فيليكس كان يتقاضى راتبًا أسبوعيًا مع أتلتيكو مدريد يبلغ قيمته 280 ألف يورو.

txt

مَن هو كاميرون إسماعيل المنضم إلى منتخب مصر للشباب؟

txt

تقرير: ريال مدريد سيحاول ضم كيليان مبابى فى صفقة مجانية

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.

برشلونة جواو فيليكس فيليكس اتلتيكو مدريد تشافي الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

مدرب كاب فيردي لـ الدستور: لا يمكن إيقاف محمد صلاح.. يحبه كل سكان بلدنا

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

الرئيس السيسى: رد الفعل الإسرائيلى يتجاوز الحق فى الدفاع عن النفس ويرقى لمستوى العقاب الجماعى

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيزيل خوري.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها في حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟