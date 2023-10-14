السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بند سري.. برونو جيماريش يخطط للانضمام إلى برشلونة

برونو جيماريش
برونو جيماريش

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي برونو جيماريش، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة برونو جيماريش في الرحيل عن صفوف نيوكاسل يونايتد، أملًا في ارتداء قميص برشلونة الإسباني.

بند سري في عقد برونو جيماريش مع نيوكاسل يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك بندًا سريًا في عقد برونو جيماريش الجديد مع نيوكاسل يونايتد.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد قد أعلن، خلال شهر أكتوبر الجاري، تجديد عقد برونو جيماريش لمدة خمس سنوات حتى يونيو 2028، ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ عقده 100 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة في تقريرها الحصري، أن برونو جيماريش يرغب في الانضمام إلى صفوف برشلونة، لذلك وضع بندًا سريًا في عقد نيوكاسل يونايتد، يُتيح له الانتقال إلى قلعة "كامب نو".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن البند في عقد برونو جيماريش يُتيح لفريق برشلونة التعاقد معه بسعر أقل، يتراوح بين 65 إلى 70 مليون يورو.

بينما سيكون السعر أعلى في حال انتقال برونو جيماريش إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى.

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في المقابل، سيكون الأمر شبه مُستحيلا، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها نادي برشلونة في الفترة الحالية.

ولكن في حال نجح برشلونة في بيع عدد من اللاعبين خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، فإنه قد ينافس على التعاقد مع برونو جيماريش.

يذكر أن برونو جيماريش قد انضم إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2023 الماضي، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 42 مليون يورو.

ويُعد لاعب الوسط البرازيلي، صاحب الـ25 عامًا، محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

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