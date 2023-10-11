الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوندوجان: برشلونة قادر على منافسة كبار الأندية في دوري أبطال أوروبا

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

تحدث النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن طموحات الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري 2023-2024.

وأكد إلكاي جوندوجان أن فريق برشلونة قادر على التتويج بكافة الألقاب الممكنة، ومنافسة أفضل الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، وخاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوندوجان يتحدث عن طموحات برشلونة خلال الفترة المقبلة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، تصريحات إلكاي جوندوجان، قائلًا: "برشلونة أثبت أنه فريق قوي ويُقدم كرة قدم ممتعة".

وتابع: "نحن قادرين على منافسة أفضل أندية في العالم في الوقت الحالي".

وشدد: "برشلونة نادٍ عظيم ورائع، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، لطالما أحببت طريقة لعبه منذ أن كنت طفلًا".

وأضاف: "كل ما علينا فعله هو الاستمرار على هذا المنوال وتقديم أداء جيد في جميع المباريات، والوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب".

وواصل: "نحن حاليًا نواصل التطور والتأقلم مع بعضنا البعض والانسجام جيدًا، قد نحتاج إلى بعض الوقت".

 

txt

قطار هازارد يتوقف نهائيًا.. مسيرة "صاحب البرونزية" في المستطيل الأخضر

txt

محمد الننى يعلن دعمه القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة (صور)

 

وأكد: "من حُسن حظنا أننا نمتلك مدربًا مثل تشافي، إنه مدى أهمية ذلك، والطريقة الأفضل للعب والتي يشتهر بها برشلونة".

وأوضح: "لقد سبق وتوّج ببطولة دوري أبطال أوروبا وهناك 4 أو 5 لاعبين قد حصدوا اللقب أيضًا، الجميع يسعى لتحقيق ذلك مجددًا".

واختتم جوندوجان تصريحاته، قائلًا: "لقد تعلمت الكثير من سيرجيو بوسكيتس، تشافي وأندريس إنييستا، إنهم أساطير برشلونة، وآمل في إسعاد الجماهير".

يُذكر أن إلكاي جوندوجان قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 المنصرم، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان إلكاي جوندوجان قد توّج مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 2022-2023، وهي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

جوندوجان برشلونة إلكاي جوندوجان دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: الحياة هنا روتينية لكن فى مصر غير مملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى