جوندوجان: برشلونة قادر على منافسة كبار الأندية في دوري أبطال أوروبا

تحدث النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن طموحات الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري 2023-2024.

وأكد إلكاي جوندوجان أن فريق برشلونة قادر على التتويج بكافة الألقاب الممكنة، ومنافسة أفضل الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، وخاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوندوجان يتحدث عن طموحات برشلونة خلال الفترة المقبلة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، تصريحات إلكاي جوندوجان، قائلًا: "برشلونة أثبت أنه فريق قوي ويُقدم كرة قدم ممتعة".

وتابع: "نحن قادرين على منافسة أفضل أندية في العالم في الوقت الحالي".

وشدد: "برشلونة نادٍ عظيم ورائع، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، لطالما أحببت طريقة لعبه منذ أن كنت طفلًا".

وأضاف: "كل ما علينا فعله هو الاستمرار على هذا المنوال وتقديم أداء جيد في جميع المباريات، والوصول بعيدًا في دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب".

وواصل: "نحن حاليًا نواصل التطور والتأقلم مع بعضنا البعض والانسجام جيدًا، قد نحتاج إلى بعض الوقت".

وأكد: "من حُسن حظنا أننا نمتلك مدربًا مثل تشافي، إنه مدى أهمية ذلك، والطريقة الأفضل للعب والتي يشتهر بها برشلونة".

وأوضح: "لقد سبق وتوّج ببطولة دوري أبطال أوروبا وهناك 4 أو 5 لاعبين قد حصدوا اللقب أيضًا، الجميع يسعى لتحقيق ذلك مجددًا".

واختتم جوندوجان تصريحاته، قائلًا: "لقد تعلمت الكثير من سيرجيو بوسكيتس، تشافي وأندريس إنييستا، إنهم أساطير برشلونة، وآمل في إسعاد الجماهير".

يُذكر أن إلكاي جوندوجان قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 المنصرم، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان إلكاي جوندوجان قد توّج مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي 2022-2023، وهي: الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.