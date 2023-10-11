قطار هازارد يتوقف نهائيًا.. مسيرة "صاحب البرونزية" في المستطيل الأخضر

اتخذ النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، قرارًا جديدًا بشأن مستقبله باعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وكان إدين هازارد قد أعلن، أمس الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد فشله في الانتقال لأي نادٍ عقب رحيله عن ريال مدريد في صيف 2023 الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ورحل إدين هازارد عن صفوف فريق ريال مدريد عقب نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي، وقضى الفترة الماضية في محاولة البحث عن نادٍ يكمل من خلاله مسيرته ولكن دون جدوى.

ماذا قدم إدين هازارد في مسيرته الكروية؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه إدين هازارد في مسيرته الكروية، وذلك على النحو التالي:

- لعب إدين هازارد بقميص أندية ليل الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

- بدأ هازارد مسيرته الاحترافية باللعب في صفوف ليل الفرنسي في عام 2008، وقضى معهم لمدة أربع سنوات حتى عام 2012.

خلال هذه الفترة، شارك في 194 مباراة مع ليل، وسجل 50 هدفًا، وقدم 53 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.

- وفي عام 2012، انضم هازارد إلى صفوف تشيلسي، وتُعد هذه الفترة هي هي الأنجح في مسيرته الكروية.

وشارك هازارد مع تشيلسي في 352 مباراة، وسجل خلالهم 110 هدفًا، وقدم 92 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكذلك كأس الرابطة الإنجليزية مرة.

- وفي صيف 2019، انضم هازارد إلى صفوف ريال مدريد، وقضى معهم أربع سنوات حتى صيف 2023، عندما تم فسخ التعاقد بين الطرفين.

ولم يقدم هازارد أداءً مميزًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 76 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإسباني مرتين، كأس ملك إسبانيا مرة، كأس السوبر الإسباني مرة، دوري أبطال أوروبا مرة، كأس العالم للأندية مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة.

- وعلى الصعيد الدولي، شارك هازارد في 126 مباراة مع منتخب بلجيكا، سجل خلالهم 33 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.