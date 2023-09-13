مدرب ألمانيا يكشف آخر تطورات إصابة إلكاي جوندوجان أمام فرنسا

كشف رودي فولر، المدير الفني المؤقت لـ منتخب ألمانيا، عن التشخيص المبدئي وآخر تطورات إصابة النجم إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وكان إلكاي جوندوجان قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب ألمانيا الودية أمام فرنسا، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز المانشافت بنتيجة 2-1.

وافتتح توماس مولر الأهداف في الدقيقة الرابعة، ليُضيف ليروي ساني الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 89، سجل أنطوان جريزمان هدف منتخب فرنسا الوحيد من ركلة جزاء، ليُقلص الفارق أمام ألمانيا.

آخر تطورات وتفاصيل إصابة جوندوجان في مباراة ألمانيا وفرنسا الودية

وشهدت مباراة ألمانيا وفرنسا الودية، سقوط جوندوجان على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الفرنسي أدريان رابيو.

واضطر جوندوجان لمغادرة الملعب وهو يمسك بظهره، وظل يتألم على مقاعد البدلاء، ليُثير قلق جماهير منتخب ألمانيا، وجماهير برشلونة أيضًا.

وعقب اللقاء، قال رودي فولر في تصريحات صحفية:"جوندوجان تعرّض لكدمة قوية في منطقة الحوض أسفل الظهر، لكن لا يوجد كسر أو أي أمر خطير".

ومن جهته؛ قال الصحفي الشهير كيري هاو، الذي يعمل في صحيفة "سبورت" بنسختها الألمانية، إن الفحوصات الأولية التي خضع لها جوندوجان، أظهرت تعرضه لكدمة شديدة في منطقة الحوض.

وأضاف أن جوندوجان سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصوله إلى برشلونة، لمعرفة مدى قوة الإصابة ومدة التعافي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

وأثارت إصابة جوندوجان قلقًا كبيرًا داخل أروقة نادي برشلونة، الذي يستعد لخوض عدة مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.