تصفيات المونديال.. البرازيل والأرجنتين يفوزان على بيرو وبوليفيا

حقق منتخبا البرازيل والأرجنتين كل منهما انتصاره الثاني على التوالي مساء صباح اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وواصل المنتخبان سباقهما على الصدارة، التي يستحوذ عليها المنتخب البرازيلي حاليا برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني بطل العالم.

في لاباز حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا مهما للغاية بالتغلب على مضيفه البوليفي 3-0 رغم عدم مشاركة النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في المباراة.

ميسي على مقاعد البدلاء

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء، حيث فضل المدرب ليونيل سكالوني منحه قسطا من الراحة بسبب شعور اللاعب ببعض الإجهاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ونيكولاس تاجليافيكو ونيكولاس جونزاليس في الدقائق 31 و41 و83، ولعب النجم المخضرم آنخل دي ماريا دورا كبيرا في هذا الفوز الثمين حيث صنع الهدفين الأول والثاني للمنتخب الأرجنتيني وقاد الفريق للفوز في غياب ميسي.

وشهدت الدقيقة 39 طرد اللاعب البوليفي روبرتو فيرنانديز بسبب الخشونة الزائدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني استهل مسيرته في التصفيات الحالية قبل أيام بالفوز على ضيفه الإكوادوري بهدف نظيف سجله ميسي.

وأفلت المنتخب البرازيلي من كمين التعادل مع مضيفه منتخب بيرو، حيث انتزع المدافع ماركينوس الفوز للفريق بهدف في الدقيقة 90 بعدما استمر التعادل السلبي بين الفريقين على مدار 89 دقيقة كاملة رغم مشاركة المنتخب البرازيلي في المباراة بمعظم نجومه، وعلى رأسهم هدافه التاريخي نيمار دا سيلفا.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مسيرته في التصفيات بفوز كبير 5-1 على نظيره البوليفي. وأحرز المنتخب الإكوادوري أول ثلاث نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين 2 - 1 على منتخب أوروجواي، الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من مباراتين.

وكان منتخب أوروجواي البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق أوجستين كانوبيو في الدقيقة 38، ورد المنتخب الإكوادوري بهدفين سجلهما فيليكس توريس في الدقيقتين 45 و61. كما حصد المنتخب الفنزويلي أول ثلاث نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين على منتخب باراجواي بهدف نظيف سجله سالومون روندون من ضربة جزاء في نهاية المباراة، ليتجمد رصيد منتخب باراجواي عند نقطة واحدة من مباراتين.

وتعادل منتخبا تشيلي مع كولومبي سلبيا، ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى أربع نقاط، ويحصد منتخب تشيلي نقطته الأولى في التصفيات.