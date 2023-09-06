جوندوجان يكشف تفاصيل رحيله عن مانشستر سيتي وانتقاله لبرشلونة

تحدث إلكاي جوندوجان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن تفاصيل رحيله عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.



وانضم جوندوجان لصفوف برشلونة قبل بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

جوندوجان يكشف تفاصيل مفاوضاته مع برشلونة ورحيله عن مانشستر سيتي



وقال جوندوجان في تصريحات لصحيفة بيلد: "مانشستر سيتي انتظر وقتًا طويلًا نسبيًا حتى باتت المحادثات مع برشلونة مكثفة".

ولعب جوندوجان 7 مواسم مع النادي الإنجليزي، حيث شارك في 304 لقاءات وسجل 60 هدفًا وتوج بـ 11 لقبًا.



وأضاف جوندوجان: "إذا حدث ذلك في وقت مبكر قليلًا كانت الأمور ستختلف، لذا في النهاية كانت النهاية مثالية لم يمكن أن يأت ذلك في وقت أفضل، كان حلم طفولتي أن ألعب لبرشلونة".

ومنذ انضمامه لفريق برشلونة، لعب جوندوجان 4 مباريات وصنع هدفين لزملائه في الفريق.



وأردف:" لا أريد الدخول في تفاصيل دقيقة ولكنه كان في وقت متأخر من الموسم وعندما يتعلق الأمر بربع نهائي او نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يريد اللاعبون التركيز على الرياضة فقط، لم أكن أعرف ما سيحدث تاليًا، لم أتمكن من التخطيط لأي شيء".



وأكمل: "تقدير بيب كان دائمًا موجو ولكن بشكل رسمي لم يكن هناك تحرك من النادي لفترة طويلة حتى شهر مايو، كانت هناك أسباب لي لرغبتي في التغيير، الفوز بالثلاثية كان إنجاز كبير ولكن لا يمكن التخطيط لذلك".

جوندوجان بدأ مسيرته في شباب نادي شالكة وانتقل منه لنادي هيبلر في صيف 1999 ثم انضم لنادي بوير ومنه إلى نادي بوخوم تحت 17 عامًا في صيف 2005 وبعد عامين انتقل لفريق تحت 19 عامًا ثم انتقل لنادي نورينبرج في شتاء 2009 ثم انتقل لبروسيا دورتموند في صيف عام 2011 وقضى مع النادي 5 سنوات ثم انتقل لمانشستر سيتي وقضى معه 7 مواسم قبل أن يرحل وينضم لبرشلونة.

ولعب جوندوجان 561 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 110 هدفًا وصنع 68 لزملائه.

وعلى صعيد المنتخب الألماني، لعب 67 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 7 لرفاقه.