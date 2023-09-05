الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي يُوافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2026

تشافي
تشافي

أفادت تقارير صحفية، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني اتفق مع إدارة ناديه على تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.


ويتولى تشافي تدريب فريق برشلونة منذ نوفمبر 2021، وما زال مرتبطًا بعقد مع النادي ينتهي في 30 يونيو 2024.


تشافي يوافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2026
 

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن تشافي وافق على تمديد عقده مع برشلونة، مشيرة إلى أنه سيوقع على العقد الجديد مع النادي خلال الأيام المقبلة.


وأشارت "سبورت"، إلى أن عقد تشافي الجديد مع برشلونة سيمتد حتى 30 يونيو 2026.

ومن المتوقع أن يتأخر إتمام الصفقة بسبب حصول ديكو، المدير الرياضي للنادي على إجازة لبضعة أيام بعد نهاية سوق الانتقالات، إذ أنه المنوط به إتمام هذه الصفقة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الاتفاق بمجرد عودته.

ولفت إلى أن تشافي وإدارة برشلونة أبديا رغبة واضحة في الاستمرار سويًا، وتغلبًا على كافة الخلافات بينهما.

تشافي برشلونة نادي برشلونة تمديد عقد تشافي ديكو

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