السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح ضمن قائمة "فوربس" لأعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة مجلة "فوربس" العالمية، للاعبين الأكثر أجرًا في العالم.

يأتي ذلك بعدما أعلن محمد صلاح تجديد عقده مع ليفربول في صيف 2022 الماضي، لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2025، ليدخل ضمن قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في العالم.

بينما تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، القائمة كونه أعلى لاعب أجرًا في العالم، بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.

قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في العالم

ونشرت مجلة "فوربس" العالمية، قائمة اللاعبين الأكثر أجرًا في العالم في نهاية عام 2023 الجاري، والتي ضمّت 11 لاعبًا.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر حصولًا على الأجر في العالم، على النحو التالي:

1- البرتغالي كريسيتانو رونالدو (النصر السعودي): يحصل على 260 مليون دولار سنويًا.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي): يحصل على 135 مليون دولار سنويًا.

3- البرازيلي نيمار دا سيلفا (الهلال السعودي): يحصل على 112 مليون دولار سنويًا.

4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): يحصل على 110 ملايين دولار سنويًا.

 

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5- الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة السعودي): يحصل على 105 ملايين دولار سنويًا.

6- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): يحصل على 58 مليون دولار سنويًا.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): يحصل على 53 مليون دولار سنويًا.

8- السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي): يحصل على 52 مليون دولار سنويًا.

9- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي): يحصل على 39 مليون دولار سنويًا.

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): يحصل على 36 مليون دولار سنويًا.

11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني): يحصل على 34 مليون دولار سنويًا.

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