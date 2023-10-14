السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو: هدفي الوصول للهدف رقم 900.. وسعيد بتواجدي في النصر

رونالدو
رونالدو

أكد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، إنه سعيد بهذه الفترة من مسيرته مع نادي النصر السعودي ومنتخب بلاده.

وقال رونالدو في تصريحات بعد لقاء سلوفاكيا بتصفيات أمم أوروبا: “استمتع بوقتي مع منتخب البرتغال ومع نادي النصر السعودي وتركيزي الحالي الوصول إلى تسجيل 900 هدف”.

وقاد رونالدو منتخب بلاده إلى التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة دور المجموعات في التصفيات.

وارتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات قبل 3 مباريات فقط على انتهاء مشوار التصفيات.

وتوقف رصيد سلوفاكيا عند 13 نقطة في المركز الثاني، بعد أن خسر مباراتين أمام الفريق البرتغالي خلال مشوار التصفيات.

أحداث المباراة


متخب البرتغال تقدم بعد 18 دقيقة عن طريق جونكالو راموس الذي استقبل عرضية رائعة من برونو فيرنانديز قبل أن يودعها برأسه في الشباك.

وتحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء، سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 29 بعدما وضع الكرة على يسار حارس منتخب سلوفاكيا.

وعقب هذا الهدف، صار رونالدو سادس لاعب في تاريخ الكرة يسجل 100 هدف أو أكثر لكل عقد في 3 عقود مختلفة سواء مع الفرق أو المنتخب بعد ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وبيليه وروماريو وليونيل ميسي.

وفي الشوط الثاني استطاع دافيد هانكو أن يسجل الهدف الأول للفريق السلوفاكي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لصالح البرتغال في الدقيقة 72 بعدما حوّل عرضية برونو الأرضية في الشباك.

ويعد برونو أكثر لاعب صنع أهدافا في تصفيات يورو 2024 برصيد 7 تمريرات حاسمة حتى الآن بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط، قلص ستانيسلاف لوبوتكا الفارق لصالح سلوفاكيا لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرتغالي بنتيجة 3-2.

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