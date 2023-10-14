كيف دعم مجتمع كرة القدم الغربي القضية الفلسطينية؟

واصل بعض من المجتمع الغربي لكرة القدم، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وكان أخر الداعمين الفرنسي جويل كوندي مدافع برشلونة الإسباني والذي كتب عبر إنستجرام: “خذوا الوقت لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو كاملة قبل اتخاذ ردود فعل وإطلاق أحكام مشبعة بالكراهية. هذا مهم للغاية، شكرًا”.

بينما أصدرت ماريا جوارديولا نجلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيانًا لدعم فلسطين جاء كالآتي:

” يا إلهي..

هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ مجرد الجلوس ومشاهدة الإبادة الجماعية تحدث على التلفاز؟ وبعد عقود من الآن، عندما يُدرج ذلك في كتب التاريخ، ينظر الجميع حولهم إلى بعضهم البعض ويتساءلون: "كيف حدث ذلك؟"

ولأول مرة، أفهم حقًا كيف أمكن للفظائع الجماعية أن تحدث عبر التاريخ - مرارًا وتكرارًا. نحن لا نتعلم أبدا.

ما الذي يجب أن يكون عليه عدد الوفيات قبل أن يتحدث شخص ما أخيرًا ضد هذا الجنون ويحث على ضبط النفس، وليس المزيد من الأسلحة؟ 10000؟ 100000؟ مليون؟ أكثر؟ متى يموت ما يكفي من الفلسطينيين؟

أفهم أن الكثير منا خائفون من التحدث. أفهم أننا نخشى أن نقول "الشيء الخطأ". لكنني لن أبقى صامتة وأعيش مع حقيقة أنني لم أتحدث مطلقًا عندما ارتكبت فظائع بهذا الحجم بسبب الخوف. يمكننا أن نعرب عن إدانتنا الكاملة لما تفعله الحكومة الإسرائيلية ونؤكد أيضًا إيماننا الثابت بالقيمة المتساوية لحياة الفلسطينيين، دون التحريض على الكراهية ضد المجتمعات اليهودية - شعب آخر مضطهد. وفي الواقع، فإن العديد من اليهود والإسرائيليين، في خضم حزنهم العميق ومعرفة آلام الاضطهاد جيدًا، امتلكوا الشجاعة والقوة ليكونوا أول من يفعل ذلك.

هذا بسيط للغاية. إننا نشاهد شعبًا محتلًا ومضطهدًا يواجه الإبادة على يد دولة نووية بدعم كامل من العالم الغربي. هذه ليست - ولم تكن أبدا - "معركة متكافئة". إنها الآن مذبحة على نطاق لا أعتقد أنني رأيته في حياتي.

تم إسقاط 6000 قنبلة في 6 أيام بالفعل. على شريط من الأرض يبلغ طوله 25 ميلًا فقط وعرضه 7.5 ميلًا في أوسع نقطة. أحياء بأكملها سويت بالأرض. تم القضاء على العائلات. المستشفيات تنهار تحت وطأة الضحايا. على عدد سكان يبلغ 2 مليون نسمة - نصفهم من الأطفال. 70% منهم لاجئون. والآن، التهجير القسري لمليون شخص. إن خيار الهجرة القسرية أو الموت هو تطهير عرقي. وحقيقة أنه من المستحيل أن يغادر هذا العدد الكبير في ذلك الوقت يعني أن هذا أصبح الآن إبادة جماعية.

لقد ذهبنا إلى ما هو أبعد من مجرد "الدعاء من أجل السلام"، و"كل حياة ثمينة"، والجمل التي تم نشرها لإظهار أنك قمت بجزء من النشاط الأدائي. تبين أنك تقصد ذلك. إذا كان لديك أي نوع من المنصات الآن، يجب استخدامها لنتكلم. لأنه أصبح من الواضح بشكل صارخ أن العالم سعيد بالدخول في حالة رعب لا توصف لم نشهدها حتى عناء محاولة منع.

بينما دعم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال السابق على حسابه فلسطين: "الصلاة من أجل الإنسانية الصلاة من أجل السلام، يفقد الأبرياء وخاصة الأطفال الأبرياء حياتهم في الحرب على كلا الجانبين إنه مفجع ومحزن للغاية من فضلكم أوقفوا الحرب!!!.

اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري المعتزل أيضًا دعم فلسطين بصورة عبر حسابه بـ “إنستجرام” وعلق عليه “فلسطين حرة”.

ومن جماهير كرة القدم كانت جماهير سيلتك الاسكتلندي أول داعم للقضية.

ورفعت جماهير نادي سلتيك جلاسكو الاسكتلندي، لافتات في المدرجات التي شهدت حشدًا كبيرًا خلال مباراة الفريق أمام كيلمارنوك ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.



بينما دعم التراس وجمهور نادي لاتسيو الإيطالي، فلسطين بلافتة مكتوب عليها:"فلسطين حرة"