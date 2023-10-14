آخرهم أرتيتا.. 8 مدربين حققوا الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي

تواجد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ضمن قائمة مميزة من المدربين بعدما حققوا الفوز أمام جميع الأندية الإنجليزية في البريميرليج.

وأوضحت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين والمدربين، أن أرتيتا تواجد ضمن قائمة المدربين الذين تمكنّوا من الفوز على جميع الفِرق التي واجهها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ولو مرة واحدة.

ويُعد ميكيل أرتيتا ثامن مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكّن من الفوز على جميع الفِرق التي واجهها في البطولة، آخرهم فريق مانشستر سيتي.

وكان فريق أرسنال قد تغلّب على مانشستر سيتي بهدف نظيف، الذي سجله جابرييل مارتينيلي، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". لمطالعة التفاصيل من هنا.

قائمة المدربين الذين فازوا أمام جميع الأندية التي واجههوها في الدوري الإنجليزي

1- الفرنسي آرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق

نجح المدرب الفرنسي آرسين فينجر في الفوز على جميع الأندية التي واجهها في الدوري الإنجليزي، والذي بلغ عددهم 46 فريقًا، وذلك مع نادٍ واحدٍ وهو أرسنال.

2- الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد

تمكّن السير أليكس فيرجسون من تحقيق الانتصار على جميع جميع الأندية التي واجهها في الدوري الإنجليزي، والذي بلغ عددهم 44 فريقًا مع مانشستر يونايتد.

3- البرتغالي جوزيه مورينيو

الأمر ذاته بالنسبة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حقق الانتصار على 38 فريقًا في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما تولى تدريب أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

4- الأيرلندي الشمالي برندان روجرز

حقق المدرب برندان روجرز الفوز على 36 فريقًا واجههم في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما كان مديرًا فنيًا لأندية واتفورد، ريدينج، سوانزي سيتي، ليفربول وليستر سيتي.

5- الإسكتلندي جوردون ستراشان

نجح المدرب جوردون ستراشان في التغلّب على 32 فريقًا واجههم في الدوري الإنجليزي، عندما تولى تدريب أندية كوفنتري سيتي وساوثهامبتون ومدلزبره.

6- الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول

قدّم المدرب الألماني يورجن كلوب مستويات رائعة مع فريق ليفربول، إذ حقق الانتصار على جميع جميع الأندية التي واجهها في الدوري الإنجليزي، والذي بلغ عددهم 31 فريقًا مع الريدز.

7- الإيطالي أنطونيو كونتي

كذلك تغلّب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على جميع الفِرق التي واجهها في الدوري الإنحليزي، والذي بلغ عددها 30 فريقًا، عندما كان مديرًا فنيًا لناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

8- الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال

نجح ميكيل أرتيتا في حدوث طفرة كبيرة لفريق أرسنال، حيث حقق معهم الانتصار على جميع الأندية التي واجهها في الدوري الإنجليزي، والذي بلغ عددهم 24 فريقًا، وذلك مع الجانرز.