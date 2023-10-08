التلميذ يتفوق على الأستاذ.. أرسنال يهزم مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق أرسنال انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

فريق مانشستر سيتي بدأ المباراة بشكل ضاغط، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق جوسكو جفارديولا من متابعة لكرة عرضية مرسلة من الجهة اليمنى، لتصل الكرة لزميله آكي، لكن دفاعات أرسنال كانت حاضرة للدفاع عن مرماها.

وفي الدقيقة 29، تدخل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بقوة على قدم مارتين أوديجارد من الخلف، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه وسط اعتراض من لاعبي أرسنال.

حكام تقنية الفيديو راجعوا التدخل، لكنهم أكدوا قرار الحكم بأنه لا يرتقي للبطاقة الحمراء، في لقطة جدلية كبيرة.

وفي الدقيقة 35، تدخل ماتيو كوفاسيتش بشكل قوي على ديكلان رايس، لكن الحكم اكتفى باحتساب الخطأ.

وأشرك الإسباني ميكيل أرتيتا، البرازيلي جابرييل مارتينيلي بدلًا من تروسارد مع بداية الشوط الثاني.

لاعبو أرسنال كثفوا محاولاتهم للتسجيل، حتى استطاعوا تحقيق مسعاهم بتسجيل هدف أول في الدقيقة 86، بتسديدة من جابرييل مارتينيلي ارتطمت بـ آكي وسكنت شباك إيدرسون، ليحصد “الجانرز” نقاط الانتصار"، ويحقق أرتيتا الانتصار الأول على معلمه جوارديولا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد مانسشتر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

بذلك تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الثانية تواليًا له في الدوري، وهو أمر يحدث للفريق للمرة الأولى منذ 5 أعوام.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد الدفع بـ ريكو لويس في خط الوسط، وقيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - جوليان ألفاريز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب بوكايو ساكا وخروجه من قائمة الفريق بسبب إصابته، كذلك عودة البرازيلي جابرييل مارتينيلي للقائمة، ليجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود البلجيكي لياندرو تروسارد، البرازيلي جابرييل جيسوس، الإنجليزي إيدي نيكيتاه، خط الهجوم، فيما يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.