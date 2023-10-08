الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يتفوق على أرسنال في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

أرسنال ومانشستر سيتي
أرسنال ومانشستر سيتي

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي أرسنال ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، لخوض مواجهة نارية وقوية أمام نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

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تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر سيتي، قبل القمة النارية المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 140 في تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي.

- التقى الفريقان من قبل في 139 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 67 مباراة، مقابل 38 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 34 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أرسنال 223 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 164 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.

 

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان من قبل في 52 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالهم أرسنال الفوز في 23 مباراة، مقابل 19 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 10 مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو أرسنال 73 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 71 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر سيتي.

- وفشل فريق أرسنال في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى 13 هزيمة وتعادلين.

- ولكن سبق أن فاز أرسنال على مانشستر سيتي، قبل بداية الموسم الجاري، في بطولة كأس الدرع الخيرية بفضل ركلات الترجيح.

ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، وخلف توتنهام هوتسبير المتصدر برصيد 20 نقطة.

- بينما يتواجد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

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