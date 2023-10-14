منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية الجزائر.. وفيتوريا يُحذر اللاعبين

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لودية الجزائر، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين فى إطار استعدادات الفراعنة لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

واكتفى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، بمران خفيف صباح أمس السبت، عقب خوض ودية زامبيا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، على أن يخوض اللاعبون مرانهم في السابعة من مساء اليوم السبت، استعدادًا لودية الجزائر.

واطمأن الجهاز الفني على سلامة جميع اللاعبين وجاهزيتهم للمشاركة في مباراة الإثنين، في ظل رغبة فيتوريا فى إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسي.

وفضل فيتوريا مواصلة التدريبات دون راحة عقب الفوز على منتخب زامبيا مساء أمس الأول بهدف نظيف، في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الحالي، والتي حاول فيتوريا خلالها تجربة أكثر من خطة لعب؛ بهدف التنوع وتدريب اللاعبين على الأداء بأكثر من خطة فى نفس المباراة.

ويسعى فيتوريا لتجهيز لاعبيه بالشكل المناسب، على أمل الوصول إلى المستوى الأفضل فنيًا وبدنيًا قبل مواجهة الجزائر الصعبة، والتى تحتاج للكثير من التركيز والاستعداد على أمل الظهور بمستوى طيب للغاية، وتحقيق نتيجة إيجابية، برغم أن المباراة ودية، لكنها دومًا تحمل الطابع الرسمي مع منتخبات شمال إفريقيا، وهو ما حدث فى الودية قبل الأخيرة أمام منتخب تونس.

وحذر فيتوريا لاعبيه من التهاون في مواجهة الجزائر، كما حدث في المعسكر الماضي أمام تونس، ومن ثم سيكون هناك رد فعل غير جيد من جانب الجماهير، التي تسعى دائمًا لرؤية منتخبها يحقق الفوز على منتخبات شمال إفريقيا، بصرف النظر عن كون هذه المباريات ودية أم رسمية، لافتًا إلى أنه لمس ذلك بوضوح من رد فعل الجماهير عقب الخسارة أمام تونس.