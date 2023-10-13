الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يواصل استعداداته لمواجهة الجزائر.. الجمعة

مصر وزامبيا
مصر وزامبيا

فضَّل البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مواصلة تدريبات الفراعنة دون راحة عقب خوض ودية زامبيا أمس ، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر يوم الجمعة المقبل، في ختام المعسكر المُقام حاليًا في مدرسة العين الإماراتية.

ويسعى فيتوريا لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال ودية زامبيا، والتي أشار إليها في تصريحاته عقب المباراة، خاصة البطء في التحضير وعدم نقل الهجمات من الدفاع إلى الهجوم بسرعة، وهو ما تحسن نسبيًا في الشوط الثاني وكان سببًا في إحراز هدف الفوز على زامبيا في الوقت بدل الضائع، لكن حتمًا يحتاج الفراعنة لأفضل من ذلك في مواجهة منتخبات قوية مثل الجزائر.

منتخبات المجموعة الثانية

ورفض روى فيتوريا الاستهانة بمنتخبات المجموعة الثانية التي أفرزتها القرعة ببطولة أمم إفريقيا 2024، مؤكدًا قوة جميع منتخبات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا قوية للغاية، حيث تضم منتخبات تملك لاعبين مميزين علي رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكن منتخب مصر جاهز للمنافسة في كل الأحوال، خاصة أنه على يقين بأن قارة إفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في إفريقيا أصبحت قوية وسريعة ومنتخبا موزمبيق و"كاب فيردي" يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال. 

وشدد المدرب البرتغالي في تصريحات له عقب إجراء القرعة، على أن من يريد الفوز باللقب والبطولة، عليه أن يكون مستعدًا ومهيئًا لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية، وهو يسعى للمنافسة على اللقب، ومن ثمَّ فعليه أن يجتاز الكثير من الصعاب ومواجهة منتخبات قوية ليس في دور المجموعات فحسب، ولكن فى الأدوار الإقصائية، ولديه لاعبون كبار يمتلكون الرغبة في تحقيق بطولة أمم إفريقيا.

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