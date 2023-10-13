أول تعليق من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2023

علّق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على نتائج قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكانت قرعة كأس الأمم الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي ضمت غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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فيتوريا: مجموعة منتخب مصر قوية للغاية

قال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عقب إجراء القرعة " مجموعة منتخب مصر قوية للغاية وتضم منتخب تمتلك لاعبين مميزين للغاية على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب لكننا في كل الأحوال جاهزون للبطولة".

وأضاف " قارة إفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا صارت قوية وسريعة، ومنتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق لديهما أكثر من لاعب محترف في دوريات أوروبية كبيرة مثل البرتغال".

وأتم فيتوريا تصريحاته " من يرغب في الفوز باللقب عليه أن يكون مستعدًا وجاهز لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية وأنا سعيد بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم أفريقيا وأطمح في الفوز باللقب لإسعاد الجماهير المصرية".

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا صعبا على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة، في المباراة الودية التي أقيمت في الإمارات خلال معسكر الفراعنة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر خلال معسكر الإمارات.

نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الإستوائية - نيجيريا

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب