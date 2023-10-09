في الأسبوع الثامن من البريميرليج.. توتنهام يرتقي إلى الصدارة

استفاد نادي توتنهام هوتسبير من سقوط نادي مانشستر سيتي في فخ الهزيمة على يد نادي آرسنال بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليرتقي بدلا منه إلى الصدارة.

وكان توتنهام قد فاز على نادي لوتون تاون الصاعد حديثا إلى البريميرليج في نفس الأسبوع بنتيجة هدف دون رد.

توتنهام يرتقي إلى الصدارة

بانتصار توتنهام ارتفع رصيده إلى 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات على أندية مانشستر يوناتيد بنتيجة هدفين دون مقابل في الأسبوع الثاني، وبنفس النتيجة على نادي بورنموث في الأسبوع الثالث، وبيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة كبيرة 5 – 2 في الأسبوع الرابع، وشيفيلد يوناتيد الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الخامس، وبذات النتيجة على نادي ليفربول في الأسبوع السابع، وأخيرا لوتون، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لمثلهما على مع ناديي برينتفورد، وآرسنال في الأسبوعين الأول، والسادس على الترتيب.

أي سجل توتنهام 18 هدفا بمعدل 2.25 هدف في المباراة الواحدة، وهو الرابع من حيث أقوى هجوم، وهدافه، وثاني هدافي الدوري الإنجليزي بشكل عام هو الكوري الجنوبي هيونج مين سون برصيد 5 أهداف في حين استقبلت شباكه 8 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، وهو الثالث من حيث أقوى دفاع.

مان سيتي يتراجع إلى المركز الثالث

على الجانب الآخر بخسارة مان سيتي تراجع مركزه إلى الثالث بعد أن كان يحتل مقدمة الدوري الإنجليزي بتوقف رصيده عن 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات متتالية تحققت من الأسبوع الأول حتى الأسبوع السادس على أندية بيرنلي بنتيجة ثلاثية نظيفة، ونيوكاسل يوناتيد بنتيجة هدف دون رد، وشيفيلد بنتيجة 2 – 1، وفولهام بنتيجة عريضة 5 – 1، ووست هام يوناتيد بنتيجة 3 – 1، ونوتينجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد.

ولم يتعادل مان سيتي لكنه تعرض لخسارتين أمام ناديي وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع، وآرسنال.

أي أحرز مان سيتي 17 هدفا بمعدل 2.1 هدف في اللقاء الواحد، وهو الخامس على مستوى أقوى هجوم، وهدافه وهداف الدوري الإنجليزي بشكل عام هو النرويجي إيرلنج هالاند بـ8 أهداف بينما لم تتلق شباكه سوى هدف، وهو الأقوى على مستوى الدفاع.

آرسنال يصبح وصيفا

في المقابل انتصار آرسنال على مان سيتي جعله يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بصعود رصيده إلى 20 نقطة جناها من 6 انتصارات على أندية نوتينجهام بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الأول، وكريستال بالاس بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثاني، ومان يوناتيد بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الرابع، وإيفرتون بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الخامس، وبورنموث بنتيجة 4 أهداف دون رد في الأسبوع السابع، وأخيرا على مان سيتي، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدفين لكل منهما، التعادل الأول كان مع نادي فولهام، أما التعادل الثاني، فمع آرسنال.

أي سجل آرسنال 16 هدفا بمعدل هدفين في المباراة الواحدة، وهو سادس أقوى هجوم أما شباكه فلم تهتز سوى بـ6 أهداف، وهو أيضا أقوى دفاع.

هل يستمر توتنهام وآرسنال في صنع المفاجأة في الدوري الإنجليزي، ويحرما مان سيتي من الصدارة حتى النهاية؟

إذا كان توتنهام وآرسنال هما الناديان الوحيدان في الدوري الإنجليزي الذان لم يتذوقا طعم الهزيمة، فإن يوجد ناديان فقط عجزا عن تحقيق أي انتصار، وهما بورنموث، وشيفيلد.