الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح سجل هدفين.. ليفربول يتعادل مع برايتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

تعادل ليفربول مع مضيفه برايتون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فريق برايتون سيطر على أحداث الشوط الأول، حتى تمكن أندِجرا من تسجيل الهدف الأول لـ برايتون في الدقيقة 21، مستغلًا خطأ دفاعيًا فادحًا مشتركًا بين فان دايك وأليسون بيكر وماك أليستر.

وعادل محمد صلاح النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 40 عندما مرر داروين نونيز الكرة، ليقوم هارفي إيليوت بتفويتها، لتصل لزميله، الذى وضعها في الشباك.

وتحصل سوبوسلاي على ركلة جزاء، ليتولى صلاح تنفيذها بنجاح، معلنًا عن ثاني أهداف فريقه في آخر دقائق الشوط الأول.

وتمكن لويس دانك من معادلة النتيجة لـ برايتون في الدقيقة 78 من متابعة للركلة الحرة التي نفذها سولي مارش من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ17 نقطة في المركز الثالث، ورصيد برايتون لـ16 نقطة في المركز السادس.

 

ليفربول برايتون الدورى الانجليزى محمد صلاح صلاح

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