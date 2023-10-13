سون هيونج يهزم محمد صلاح فى الصراع على "أفضل لاعب" خلال سبتمبر

فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024 عن شهر سبتمبر.

ويحتل سون هيونج مين المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 6 أهداف، حيث يأتي خلف النرويجي إيرلينج هالاند، والذي سجل 8 أهداف.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن فوز سون هيونج مين بجائزة لاعب الشهر عن شهر سبتمبر، للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما نال أكبر عدد من الأصوات.

وحصد قائد فريق توتنهام الجائزة بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف خلال شهر سبتمبر، بواقع 3 أهداف في شباك بيرنلي، هدفين ضد أرسنال، وهدف أمام ليفربول.

وساهم سون هيونج مين في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، بالتساوي مع أرسنال صاحب الوصافة، بفارق الأهداف.

وتفوق سون هيونج مين على منافسيه محمد صلاح جناح فريق ليفربول، جارود بوين جناح فريق وست هام يونايتد، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، كيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد، وأخيرًا البرتغالي بيدرو نيتو جناح فريق وولفرهامبتون.

وصار سون هيونج مين عاشر لاعب يحقق جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، 4 مرات على الأقل خلال مسيرته.