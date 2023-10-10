الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تقاوم دعوات بعض الأندية لإظهار الدعم للكيان الصهيوني

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي تتعرض لضغوط من الأندية لإصدار رد رسمي لإعلان التضامن مع الكيان الصهيوني على أعقاب الصراع مع فلسطين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي تلقت دعوات من الأندية لتقديم رد رسمي، مع عدم رضا المديرين التنفيذين في العديد منهم، عن صمت المسؤولين منذ الأزمة بين إسرائيل وحماس.

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وأوضح التقرير أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي ترغب في التعبير عن تعاطفهم مع المتوفين في إسرائيل وتقديم شكل من أشكال التكريم لهم، لكنهم يشعرون بالقلق من اتخاذ إجراءات من جانب واحد من قبلهم، خوفًا من إثارة رد فعل عنيف ضدهم.

وأثار العديد من المديرين التنفيذيين مخاوف أمنية كأحد أسباب عدم التحدث علنًا، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يُنظر إليهم على أنهم ينحازون إلى أحد الجانبين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان عدم وجود أي استجابة من كرة القدم على جميع المستويات خلال الأيام القليلة الماضية لافتًا للنظر من وجهة نظرهم، مما دفع بعضهم إلى الشكوى سرًا من الافتقار إلى ذلك الدعم.

وتابعت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي مستعدة لأخذ وقتها قبل اتخاذ قرار بخصوص ذلك الصدد، ومع ذلك فإن البعض يرى بأن أي رد فعل في صالح الاحتلال، فإن ذلك قد يعرضهم لانتقادات من البعض نظرًا إلى حساسيات القضايا المطروحة، حيث أن موقف الدوري الإنجليزي الممتاز معقد أيضًا بسبب ملكية بعض أنديته، فنيوكاسل يونايتد مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد دعم بلاده لفلسطين منذ تصاعد الصراع.

وكما يجد الاتحاد الإنجليزي نفسه في موقف صعب، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيضيء قوس ويمبلي بألوان العلم الإسرائيلي خلال مباراة إنجلترا الودية الدولية ضد أستراليا يوم الجمعة، كما ذكرت صحيفة ميل سبورت أمس.

الدورى الانجليزى رابطة الدوري الإنجليزي الكيان الصهيوني إسرائيل نيوكاسل يونايتد

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