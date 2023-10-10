علي فرج بطل مصر في الإسكواش يدعم القضية الفلسطينية

دعم علي فرج بطل العالم في الاسكواش اليوم الثلاثاء، القضية الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وقال بطلنا المصري: “لقد غزت إسرائيل وأزهقت أرواح الفلسطينيين لسنوات دون أن يرف أحد عينه، والآن بعد أن قام الفلسطينيون بالرد (بحجم أقل بكثير)، أصبح الجميع فجأة من محبي السلام ويعتقدون أن ذلك يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. النفاق المطلق”.

علي فرج

طوفان الأقصى

ونفذت حركات المقاومة الفلسطينية هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح السبت، في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال أعلن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مواقع متفرقة.