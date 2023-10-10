جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد هزيمة السيتي وتعادل الليفر

تتزايد حدة البحث عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 وبعد انتهاء الجولة الثامنة والتي شهدت مفاجآت كبيرة، كان أبرزها صوم فريق مانشستر سيتي عن الفوز للمباراة الثانية له على التوالي، وأيضا عن التهديف في آخر مباراة له على يد منافسه فريق أرسنال، فيما وقع فريق ليفربول في فخ التعادل من جديد، بعد أن ألحق به فريق توتنهام هزيمة في الجولة السادسة.

لم يتغير ترتيب الهدافين بالطبع حيث ساهمت الجولة الماضية في تقليص الفارق بين اللاعبين الهدافين وبعضهم وأصبحت المنافسة مشتعلة بينهما بشكل أكبر.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كما يلي:-

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 8 2 سون هيونج مين توتنهام 6 2 ألكساندر إيساك نيوكاسل 6 3 محمد صلاح ليفربول 5 3 جارود بوين وست هام 5 3 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 5 4 براين مبيمو برينتفورد 4 4 إيفان فيرجسون برايتون 4 4 أودسون إدوارد كريستال بالاس 4 4 كالوم ويلسون نيوكاسل 4 4 أولي واتكينز أستون فيلا 4 4 بوكايو ساكا آرسنال 4 5 سولي مارش برايتون 3 5 تايوو أونيي نوتنجهام فورست 3 5 دومينيك سولانكي بورنموث 3 5 مارتن أوديجارد آرسنال 3 5 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 3 5 رحيم سترلينج تشيلسي 3 5 أبدولايي دوكوري إيفرتون 3 5 لايل فوستر بيرنلي 3 5 ماتياس يانسن برينتفورد 3

سون يقترب من هالاند في تصدر هدافي الدوري الممتاز الإنجليزي

وقلص اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الفارق بينه وبين النرويجي المحترف في صفوف فريق مانشستر سيتي ايرلينج هالاند في الاهداف دي هدفين فقط حيث تجمد رصيد هالاند التهديفي عند الهدف الثامن بينما رصيد سون اصبح ست أهداف متساويا مع لاعب نيوكاسل يونايتد الكسندر ايزاك بينما رفع صلاح رصيد تهديفه إلى الهدف الخامس.

الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي

اسم اللاعب عدد الأهداف آلان شيرر 260 هاري كين 213 واين روني 208 أندي كول 187 سيرخيو أجويرو 184 فرانك لامبارد 177 تييري هنري 175 روبي فاولر 163 جيرمان ديفو 162 مايكل أوين 150 ليس فيرديناند 149 تيدي شيرنجهام 146 محمد صلاح 144

اقرأ المزيد

جدول مباريات الدوري الانجليزي 2023