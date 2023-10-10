الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد هزيمة السيتي وتعادل الليفر

هالاند
هالاند

تتزايد حدة البحث عن ترتيب هدافي  الدوري الإنجليزي 2023 وبعد انتهاء الجولة الثامنة والتي شهدت مفاجآت كبيرة، كان أبرزها صوم فريق مانشستر سيتي عن الفوز للمباراة الثانية له على التوالي، وأيضا عن التهديف في آخر مباراة له على يد منافسه فريق أرسنال، فيما وقع فريق ليفربول في فخ التعادل من جديد، بعد أن ألحق به فريق توتنهام هزيمة في الجولة السادسة.

 

لم يتغير ترتيب الهدافين بالطبع حيث ساهمت الجولة الماضية في تقليص الفارق بين اللاعبين الهدافين وبعضهم وأصبحت المنافسة مشتعلة بينهما بشكل أكبر.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

 

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كما يلي:-

الترتيباللاعبالفريق عدد الأهداف
1إرلينج هالاند مانشستر سيتي8
2سون هيونج مين توتنهام6
2ألكساندر إيساك نيوكاسل6
3محمد صلاح  ليفربول5
3جارود بوين  وست هام5
3هوانج هى تشان  وولفرهامبتون5
4براين مبيمو برينتفورد4
4إيفان فيرجسون برايتون4
4أودسون إدوارد كريستال بالاس4
4كالوم ويلسون نيوكاسل4
4أولي واتكينز أستون فيلا4
4بوكايو ساكا آرسنال4
5سولي مارش  برايتون3
5تايوو أونيي نوتنجهام فورست3
5دومينيك سولانكيبورنموث3
5مارتن أوديجارد آرسنال3
5جوليان ألفاريز  مانشستر سيتي3
5رحيم سترلينج تشيلسي3
5أبدولايي دوكوري إيفرتون3
5لايل فوستر  بيرنلي3
5ماتياس يانسن برينتفورد3

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سون يقترب من هالاند في تصدر هدافي الدوري الممتاز  الإنجليزي 

 

وقلص اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الفارق بينه وبين النرويجي المحترف في صفوف فريق مانشستر سيتي ايرلينج هالاند في الاهداف دي هدفين فقط حيث تجمد رصيد هالاند التهديفي عند الهدف الثامن بينما رصيد سون اصبح ست أهداف متساويا مع لاعب نيوكاسل يونايتد الكسندر ايزاك بينما رفع صلاح رصيد تهديفه إلى الهدف الخامس.

الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي 

اسم اللاعبعدد الأهداف
آلان شيرر260
هاري كين213
واين روني208
أندي كول187
سيرخيو أجويرو184
فرانك لامبارد177
تييري هنري175
روبي فاولر163
جيرمان ديفو162
مايكل أوين150
ليس فيرديناند149
تيدي شيرنجهام146
محمد صلاح144

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