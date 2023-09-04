الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات الجولة الرابعة فى الدورى الإنجليزى 2023-2024

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء آخر مباريات الأسبوع الرابع من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت اليوم بين كل من ليفربول وأستون فيلا، وأرسنال ومانشستر يونايتد، حيث انطلقت الجولة الحالية يوم الجمعة الماضية واستأنفت مبارياتها أمس واليوم، واليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023.

نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023

وشهدت الجولة الحالية منافسة كبيرة، حيث انتهت فقط مبارتان بالتعادل، بينما كان الفوز والخسارة لغة المباريات الأخرى، فيما شهدت كافة اللقاءات تسجيل الأهداف، وإليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023.

وست هام 21لوتون تاون 
 مانشستر سيتي 51فولهام 
 شيفيلد يونايتد 22إيفرتون
 نوتينجهام فورست10تشيلسي 
 توتنهام 52بيرنلي 
برينتفورد 22بورنموث
ليفربول 30استون فيلا  
برايتون31 ضد نيوكاسل
كريستال بالاس32ولفرهامبتون 
 ارسنال 31مانشستر يونايتد

أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بالثلاثة في الوقت الضائع

إنتر ميلان يعتلي قمة الدوري الإيطالي برباعية في فيورنتينا

ترتيب الفرق في جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

  1. مانشستر سيتي  12 نقطة
  2. توتنهام 10 نقاط
  3. وست هام يونايتد 10 نقاط
  4. برايتون 9 نقاط
  5. ليفربول 7 نقاط
  6. آرسنال 6 نقاط
  7. برينتفورد 7 نقاط
  8. أستون فيلا 6 نقاط
  9. نوتنجهام فورست 6 نقاط
  10. مانشستر يونايتد 6 نقاط
  11. تشيلسي 4 نقاط
  12. كريستال بالاس 4 نقاط
  13. فولهام 4 نقاط
  14. نيوكاسل 3 نقاط
  15. ولفرهامبتون 3 نقاط
  16. بورنموث نقطتين
  17. شيفيلد يونايتد نقطة
  18. إيفرتون نقطة
  19. ليوتون تاون 0 نقاط
  20. بيرنلي 0 نقاط

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

الشوط الأول: مانشستر يونايتد يتقدم وأرسنال يتعادل فى الدورى الإنجليزى

هالاند يتصدر قائمة الهدافين

وتصدر لاعب مانشستر سيتي إرلينج هالاند هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هاتريك مباراة فولهام، ليكون في رصيده التهديفي 6 أهداف من 4 مباريات، بينما يأتي كل من براين مبيمو لاعب برينتفورد وإيفان فيرجسون لاعب برايتون في المركز الثاني برصيد 4 من 4 مباريات، فيما جاء كل من سولي مارش لاعب برايتون  وسون هيونج مين لاعب توتنهام  وتايوو أونيي لاعب نوتنجهام فورست  وجارود بوين لاعب وست هام  وأودسون إدوارد لاعب كريستال بالاس  في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، وتلاهم محمد صلاح ضمن اللاعبين الذي أحرزوا هدفين.

نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى ليفربول مانشستر سيتى مباريات الجولة الرابعة

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