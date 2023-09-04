نتائج مباريات الجولة الرابعة فى الدورى الإنجليزى 2023-2024

نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء آخر مباريات الأسبوع الرابع من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت اليوم بين كل من ليفربول وأستون فيلا، وأرسنال ومانشستر يونايتد، حيث انطلقت الجولة الحالية يوم الجمعة الماضية واستأنفت مبارياتها أمس واليوم، واليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023.

نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023

وشهدت الجولة الحالية منافسة كبيرة، حيث انتهت فقط مبارتان بالتعادل، بينما كان الفوز والخسارة لغة المباريات الأخرى، فيما شهدت كافة اللقاءات تسجيل الأهداف، وإليكم نتائج مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 2023.

وست هام 2 1 لوتون تاون مانشستر سيتي 5 1 فولهام شيفيلد يونايتد 2 2 إيفرتون نوتينجهام فورست 1 0 تشيلسي توتنهام 5 2 بيرنلي برينتفورد 2 2 بورنموث ليفربول 3 0 استون فيلا برايتون 3 1 ضد نيوكاسل كريستال بالاس 3 2 ولفرهامبتون ارسنال 3 1 مانشستر يونايتد

ترتيب الفرق في جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

مانشستر سيتي 12 نقطة توتنهام 10 نقاط وست هام يونايتد 10 نقاط برايتون 9 نقاط ليفربول 7 نقاط آرسنال 6 نقاط برينتفورد 7 نقاط أستون فيلا 6 نقاط نوتنجهام فورست 6 نقاط مانشستر يونايتد 6 نقاط تشيلسي 4 نقاط كريستال بالاس 4 نقاط فولهام 4 نقاط نيوكاسل 3 نقاط ولفرهامبتون 3 نقاط بورنموث نقطتين شيفيلد يونايتد نقطة إيفرتون نقطة ليوتون تاون 0 نقاط بيرنلي 0 نقاط

هالاند يتصدر قائمة الهدافين

وتصدر لاعب مانشستر سيتي إرلينج هالاند هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هاتريك مباراة فولهام، ليكون في رصيده التهديفي 6 أهداف من 4 مباريات، بينما يأتي كل من براين مبيمو لاعب برينتفورد وإيفان فيرجسون لاعب برايتون في المركز الثاني برصيد 4 من 4 مباريات، فيما جاء كل من سولي مارش لاعب برايتون وسون هيونج مين لاعب توتنهام وتايوو أونيي لاعب نوتنجهام فورست وجارود بوين لاعب وست هام وأودسون إدوارد لاعب كريستال بالاس في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، وتلاهم محمد صلاح ضمن اللاعبين الذي أحرزوا هدفين.