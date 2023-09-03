محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة رجل مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتألق محمد صلاح، ونجح في إحراز الهدف الثالث ليقود ليفربول لتحقيق الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

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الجمهور يمنح محمد صلاح رجل مباراة اليوم

ذكر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، أن الجمهور اختار محمد صلاح كرجل مباراة اليوم أمام أستون فيلا.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر ليسهم في فوز ليفربول بثلاثية.

وسدد محمد صلاح 3 تسديدات على المرمى، وتمكن من صناعة فرصتين محققتين خلال المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى هدفين بعد أن أحرز هدفًا في شباك بورنموث في الجولة الثانية من البريميرليج.

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رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه في أستون فيلا

سجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا مميزًا بعد الهدف الذي سجله في شباك أستون فيلا.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

واقترب الدولي المصري من معادلة رقمه السابق بعدما ساهم تهديفيًا في 15 مباراة متتالية في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2021، كما تمكن من تسجيله في 150 مباراة مع الفريق في جميع البطولات.

يأتي ذلك في الوقت الذي صار النجم المصري الهدف الرئيسي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استقطابه إلى نادي اتحاد جدة واللعب في دوري روشن هذا الموسم.

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