الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسجل فى انتصار ليفربول على أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وجاءت المباراة قوية في أغلب فتراتها، مع أفضلية للريدز الذي هدد مرمى الضيوف بالعديد من الفرص.

txt

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول فى شباك أستون فيلا

txt

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بثنائية نظيفة

txt

دليل جديد يؤكد بقاء محمد صلاح مع ليفربول هذا الصيف (صورة)

بداية الشوط الأول، كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، إلى أن حلت الدقيقة الثالثة، عندما أرسل أرنولد كرة عرضية من ركلة ركنية، مرت من الجميع إلى خارج منطقة الجزاء، ليسدد سوبوسلاي، كرة قوية من لمسة واحدة، لتسكن شباك أستون فيلا

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى أوناي إيمري، تبديلا اضطراريًا بنزول ليون بايلي، بدلًا من المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، الذي غادر الملعب مصابًا.

الدقيقة الثانية والعشرين، حملت الهدف الثاني لليفربول بالنيران الصديقة، عندما مرر محمد صلاح، كرة عرضية إلى زميله نونيز، الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، ومن بعدها بمدافع أستون فيلا، ماتي كاش، لتسكن الكرة الشباك.

الدقيقة السابعة والعشرون.. حصل بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا على بطاقة صفراء بعد تدخل على لويز دياز.

الدقيقة الثامنة والعشرون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ليفربول من ركلة حرة عن طريق أرنولد على رأس ماتيب الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة الخامسة والثلاثون.. تمريرة عرضية أرضية من أرنولد من يمين منطقة الجزاء إلى نونيز الذي سدد كرة قوية ارتطمت بمدافعي أستون فيلا.

الدقيقة السابعة والثلاثون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أستون فيلا عن طريق لوكاس دين سددها واتكينز بجانب القائم الأيمن.

الدقيقة التاسعة والثلاثون.. تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى نونيز الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ليفربول، حتى جاء الهدف الثالث في الدقيقة 54 عن طريق محمد صلاح، من متابعة لرأسية زميله داروين نونيز.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

 

ليفربول استون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز الدورى الانجليزى محمد صلاح

مواد متعلقة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقسو على ليستر سيتى برباعية نظيفة وديًا

محمد صلاح يصنع هدفين وليفربول يتقدم بثلاثية أمام ليستر سيتى وديًا

سجل هدفًا وصنع إثنين.. محمد صلاح يتألق في ودية ليفربول وجروتر فورث

صلاح أسيست.. ليفربول ينتصر برباعية فى أولى مبارياته الودية

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام كارلسروهر وديًا

ضمنهم "نونيز".. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي بموسم 2022-2023

يورجن كلوب يكشف سبب استبعاد نونيز من تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر

هاتريك أسيست لصلاح.. مو يقود ليفربول للفوز على ليستر فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

بعد سقوطها وتصدرها التريند.. مواقف صادمة تعرضت لها حورية فرغلي

منافس الأهلى المحتمل.. تعليق مشاركة بترو أتلتيكو فى الدورى الإفريقى

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة

كيف تستوحي الأميرة رجوى إطلالتها من أناقة الملكة رانيا؟

قطع المياه 10 ساعات بمدينة المنصورة.. الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)