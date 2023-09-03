محمد صلاح يسجل فى انتصار ليفربول على أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

فاز فريق ليفربول على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وجاءت المباراة قوية في أغلب فتراتها، مع أفضلية للريدز الذي هدد مرمى الضيوف بالعديد من الفرص.

بداية الشوط الأول، كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، إلى أن حلت الدقيقة الثالثة، عندما أرسل أرنولد كرة عرضية من ركلة ركنية، مرت من الجميع إلى خارج منطقة الجزاء، ليسدد سوبوسلاي، كرة قوية من لمسة واحدة، لتسكن شباك أستون فيلا

الدقيقة التاسعة عشرة، أجرى أوناي إيمري، تبديلا اضطراريًا بنزول ليون بايلي، بدلًا من المدافع البرازيلي دييجو كارلوس، الذي غادر الملعب مصابًا.

الدقيقة الثانية والعشرين، حملت الهدف الثاني لليفربول بالنيران الصديقة، عندما مرر محمد صلاح، كرة عرضية إلى زميله نونيز، الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر، ومن بعدها بمدافع أستون فيلا، ماتي كاش، لتسكن الكرة الشباك.

الدقيقة السابعة والعشرون.. حصل بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا على بطاقة صفراء بعد تدخل على لويز دياز.

الدقيقة الثامنة والعشرون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق ليفربول من ركلة حرة عن طريق أرنولد على رأس ماتيب الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة الخامسة والثلاثون.. تمريرة عرضية أرضية من أرنولد من يمين منطقة الجزاء إلى نونيز الذي سدد كرة قوية ارتطمت بمدافعي أستون فيلا.

الدقيقة السابعة والثلاثون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أستون فيلا عن طريق لوكاس دين سددها واتكينز بجانب القائم الأيمن.

الدقيقة التاسعة والثلاثون.. تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى نونيز الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة ليفربول، حتى جاء الهدف الثالث في الدقيقة 54 عن طريق محمد صلاح، من متابعة لرأسية زميله داروين نونيز.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.