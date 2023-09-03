أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بالثلاثة في الوقت الضائع

فاز أرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء أرسنال.

ورد النرويجي مارتين أوديجارد سريعًا بهدف التعادل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 28 من متابعة لتمريرة جابرييل مارتينيلي.

وتمكن ديكلان رايس من تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 96 من متابعة للركنية التي نفذها ساكا من الجهة اليمنى.

البرازيلي البديل جابرييل خيسوس، أكد انتصار أصحاب الدار في مباراة الليلة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من هجمة مرتدة رائعة، ليراوغ دالوت ويسجل الكرة في الشباك.

انتصار أرسنال رفع رصيده للنقطة 10 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليز

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس.

خط الوسط: ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فيقود الفرنسي أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندولف - ليساندرو مارتينيز - آيرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.