تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى.. هويلوند بديلًا

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه، لمواجهة أرسنال، في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الإمارات"، معقل فريق "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فيقود الفرنسي أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندولف - ليساندرو مارتينيز - آيرون وان بيساكا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

ويجلس الوافد الجديد، المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد أرسنال في المركز السادس برصيد 7 نقاط.